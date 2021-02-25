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Футбол в России

Прядкин не сомневается, что "Тамбов" доиграет сезон в премьер-лиге

Ранее обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России из-за финансовых проблем
Президент РПЛ Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин уверен, что испытывающий финансовые проблемы "Тамбов" сумеет доиграть сезон в лиге. Об этом Прядкин сказал журналистам.

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Перед стартом второй части сезона в РПЛ обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с "Тамбовом". По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.

"Существующая дорожная карта выполняется. Выплата денег, которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно. Средства, которые мы будем выплачивать, пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату", - сказал Прядкин.

"Сейчас "Тамбов" должен договориться с контрагентами. На первом плане долги по налогам. Никаких сомнений о том, доиграет ли клуб", - добавил он.

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Российский футболПрядкин, Сергей Геннадьевич
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