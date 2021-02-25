Сергей Устюгов считает победу в Кубке мира по лыжным гонкам ценней олимпийского золота

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 25 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов считает, что победа в Кубке мира по лыжным гонкам для него стала бы более ценной, чем олимпийское золото. Об этом он заявил журналистам после выступления в спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе, в которой он занял пятое место.

"На самом деле, Олимпийские игры меня совсем не торкают, - сказал Устюгов. - Если бы я сегодня взял золотую медаль, то сказал бы: "Стоп, все, я поехал домой". Но я ее еще не взял, так что бегаем дальше и улыбаемся".

"Олимпийское золото для меня уже не мечта, - сказал Устюгов. - Что мечта? Это то, что с Александром Большуновым случалось дважды. Но я понимаю, что с каждым годом я не становлюсь моложе и уже не такой универсальный, каким был раньше. Да и поколение в наших лыжных гонках изменилось, появилось много сильных ребят, которые на своих дистанциях могут тебя загрызть. Универсальный гонщик у нас только один - Александр Большунов, который косит все, ему без разницы, что и каким стилем бежать".

Устюгов охладел к Играм после того, как его без объяснения причины не пригласили выступить на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. "Каждый спортсмен с детства мечтает поехать на Олимпиаду и завоевать золото, а в итоге ты даже не знаешь причины, почему тебя не пригласили, хотя ты бегаешь со всеми одинаково", - заметил он.

Устюгову 28 лет, чемпион мира он стал в 2017 году. Большунов в нынешнем сезоне досрочно гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира, выиграв трофей второй год подряд.