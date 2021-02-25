Воронежская область лидирует в рейтинге ГТО по итогам 2020 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Воронежская область сохранила лидирующую позицию в рейтинге реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщили представители федерального оператора комплекса.

Рейтинг ГТО формируется по семи критериям, которые позволяют увидеть уровень вовлеченности населения в подготовку и выполнение нормативов ГТО, кадровую обеспеченность центров тестирования и эффективность работы по информационному сопровождению и популяризации комплекса. Воронежская область удерживает первую строчку рейтинга уже несколько лет подряд, второе место закрепил за собой Краснодарский край. Третье место в этот раз заняла Пензенская область, улучшившая свои показатели практически по всем критериям, что позволило региону подняться сразу на четыре строчки вверх.

Всего с 1 октября по 31 декабря 2020 года нормативы ГТО на знаки отличия выполнили 814 926 человек, из них 194 950 человек - на золотой знак ГТО, 314 046 - на серебряный знак отличия; 305 930 - на бронзовый знак отличия. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, положительную динамику популяризации спортивного образа жизни и прироста участников комплекса ГТО удалось сохранить. Более 10 субъектов страны показали прорывные результаты, лучшей по этому показателю стала Чеченская Республика, поднявшись сразу на 17 строк.

Достойные результаты показали Оренбургская, Астраханская, Сахалинская, Волгоградская, Пензенская, Свердловская, Иркутская, Омская, Челябинская, Новосибирская и Владимирская области, г. Санкт-Петербург, Республики Бурятия и Башкортостан, Пермский край, Забайкальский край, Ямало-Ненецкий АО. Каждый из этих субъектов улучшил свои показатели от трех до 10 позиций. Республика Крым уверенно занимает 62-е место, улучшив свои показатели по количеству знаков отличия, количеству населения, принявшему участие в выполнении нормативов ГТО и еще нескольким пунктам. В результате планомерного улучшения работы республика поднялась на 14 ступеней.