"Спартак" дома проиграл "Сибири" в матче КХЛ и прервал серию из трех побед

ТАСС, 25 февраля. Московский "Спартак" дома в овертайме проиграл новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 3 430 зрителей и завершилась со счетом 2:3.

В составе победителей шайбы забросили Егор Миловзоров (13-я минута), Никита Шашков (18) и Александр Шаров (65), у проигравших отличились Артем Федоров (4) и Робин Ганзл (31).

"Спартак" прервал серию из трех побед и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе в 59 матчах 63 очка, клуб ранее обеспечил себе участие в плей-офф. "Сибирь" располагается на девятой строчке на Востоке, набрав 56 очков, новосибирцы ранее лишились шансов выйти в плей-офф.

В заключительном матче регулярного чемпионата подопечные Олега Знарка 27 февраля примут подольский "Витязь", команда из Новосибирска в этот же день в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".

Результаты других матчей игрового дня

"Трактор" (Челябинск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:2;

"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:3 (по буллитам);

"Куньлунь" (Пекин, Китай) - "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - 0:3;

"Локомотив" (Ярославль) - ЦСКА - 2:3 (по буллитам);

"Нефтехимик (Нижнекамск) - "Северсталь" (Череповец) - 2:3 (после овертайма);

"Сочи" - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 0:3;

СКА (Санкт-Петербург) - "Витязь" - 4:0;

"Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) - "Амур" (Хабаровск) - 4:3 (после овертайма).