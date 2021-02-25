"Спартак" сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ

ТАСС, 25 февраля. Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Риги на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу минчан.
В составе победителей шайбы забросили Илья Соловьев (45-я минута) и Роб Клинкхаммер (49), у проигравших отличился Денис Паршин (26).
Минский клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 59 матчах 67 очков, команда из Риги располагается на последней, 11-й строчке, имея в активе 27 очков.
В связи с победой минчан московский "Спартак" не сможет подняться выше восьмой строчки в таблице и в первом раунде плей-офф сыграет с обеспечившим первое место ЦСКА.
В заключительном матче регулярного чемпионата "Динамо" из Минска 27 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, рижане в этот день примут хабаровский "Амур".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|59
|33
|5
|4
|2
|3
|12
|181-121
|89
|2
|СКА*
|59
|32
|2
|2
|4
|4
|15
|174-124
|80
|3
|Динамо М*
|59
|33
|5
|0
|4
|2
|15
|190-136
|82
|4
|Локомотив*
|59
|29
|5
|3
|2
|5
|15
|177-125
|81
|5
|Йокерит*
|60
|26
|4
|2
|2
|7
|19
|174-153
|73
|6
|Динамо Мн*
|59
|17
|10
|5
|1
|2
|24
|165-170
|67
|7
|Северсталь*
|59
|22
|6
|3
|3
|1
|24
|145-157
|66
|8
|Спартак*
|59
|20
|7
|1
|2
|5
|24
|154-168
|63
|9
|Витязь
|59
|20
|3
|3
|3
|2
|28
|150-172
|57
|10
|Сочи
|59
|12
|2
|0
|3
|6
|36
|119-198
|37
|11
|Динамо Р
|59
|5
|2
|2
|3
|6
|41
|124-208
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|59
|33
|3
|5
|3
|5
|10
|185-130
|90
|2
|Авангард*
|59
|32
|3
|0
|5
|7
|12
|175-132
|82
|3
|Салават Юлаев*
|59
|28
|5
|5
|1
|4
|16
|180-147
|81
|4
|Металлург*
|59
|31
|0
|6
|1
|5
|16
|163-135
|80
|5
|Трактор*
|59
|27
|4
|2
|3
|3
|20
|154-141
|72
|6
|Барыс*
|59
|20
|8
|3
|2
|5
|21
|145-152
|69
|7
|Автомобилист*
|59
|24
|3
|3
|3
|5
|21
|152-150
|68
|8
|Торпедо НН*
|59
|22
|3
|4
|2
|6
|22
|168-165
|66
|9
|Сибирь
|59
|19
|5
|2
|3
|1
|29
|142-155
|56
|10
|Амур
|59
|17
|5
|1
|5
|2
|29
|143-169
|53
|11
|Нефтехимик
|59
|13
|3
|2
|0
|2
|39
|130-212
|38
|12
|Куньлунь
|59
|11
|1
|1
|2
|6
|38
|138-208
|34