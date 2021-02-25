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КХЛ

"Спартак" сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ

Об этом стало известно после победы минского "Динамо" над рижскими динамовцами
Яков Рылов ("Спартак") и Тахир Мингачев (ЦСКА) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Яков Рылов ("Спартак") и Тахир Мингачев (ЦСКА)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Минское "Динамо" обыграло "Динамо" из Риги на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу минчан.

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В составе победителей шайбы забросили Илья Соловьев (45-я минута) и Роб Клинкхаммер (49), у проигравших отличился Денис Паршин (26).

Минский клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 59 матчах 67 очков, команда из Риги располагается на последней, 11-й строчке, имея в активе 27 очков.

В связи с победой минчан московский "Спартак" не сможет подняться выше восьмой строчки в таблице и в первом раунде плей-офф сыграет с обеспечившим первое место ЦСКА.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Динамо" из Минска 27 февраля в гостях сыграет с петербургским СКА, рижане в этот день примут хабаровский "Амур".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5933542312181-12189
2СКА*5932224415174-12480
3Динамо М*5933504215190-13682
4Локомотив*5929532515177-12581
5Йокерит*6026422719174-15373
6Динамо Мн*59171051224165-17067
7Северсталь*5922633124145-15766
8Спартак*5920712524154-16863
9Витязь5920333228150-17257
10Сочи5912203636119-19837
11Динамо Р595223641124-20827
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*5933353510185-13090
2Авангард*5932305712175-13282
3Салават Юлаев*5928551416180-14781
4Металлург*5931061516163-13580
5Трактор*5927423320154-14172
6Барыс*5920832521145-15269
7Автомобилист*5924333521152-15068
8Торпедо НН*5922342622168-16566
9Сибирь5919523129142-15556
10Амур5917515229143-16953
11Нефтехимик5913320239130-21238
12Куньлунь5911112638138-20834

 

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