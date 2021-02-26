Баскетболисты "Химок" потерпели 17-е поражение подряд в Евролиге, проиграв "Милану"

ТАСС, 26 февраля. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл итальянскому "Милану" со счетом 74:84 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Самым результативным на площадке стал форвард подмосковного клуба Джордан Мики, в активе которого дабл-дабл (23 очка + 11 передач).

"Химки" потерпели 17-е поражение подряд в Евролиге и располагаются на последней, 18-й строчке в таблице чемпионата, одержав две победы в 25 матчах. "Милан" идет третьим с 17 победами в 26 играх.

В следующем туре "Химки" 2 марта примут мадридский "Реал", "Милан" 3 марта на своей площадке встретится с турецким "Фенербахче".