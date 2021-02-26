Нидерланды могут обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА после 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 26 февраля. Занимающие восьмое место Нидерланды приблизились к находящейся на седьмой строчке России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 0,8 балла по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный представитель России в плей-офф еврокубков "Краснодар" во втором матче 1/16 финала Лиги Европы проиграл загребскому "Динамо" (0:1). Нидерландский "Аякс" одержал победу над французским "Лиллем" (2:1), а ПСВ переиграл "Олимпиакос" (2:1). "Аякс" пробился в 1/8 финала турнира, а ПСВ не сумел выйти дальше, так как в первом матче уступил со счетом 2:4.

У России осталось 38,382 балла, у Нидерландов стало 38,000 баллов. Нидерланды обгонят Россию по итогам нынешнего сезона, если единственный оставшийся представитель страны "Аякс" одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью.

Занимающая девятую строчку рейтинга Бельгия приблизиться к России не сумела. "Антверпен" уступил шотландскому "Рейнджерс" (2:5), а "Брюгге" проиграл киевскому "Динамо" (0:1). Все бельгийские команды вылетели из розыгрыша еврокубков нынешнего сезона. В активе бельгийцев осталось 36,500 балла.

Россию в сезоне-2020/21 в еврокубках представляли шесть клубов, московское "Динамо" и "Ростов", не прошедшие квалификацию Лиги Европы, в сумме принесли в копилку России 0,166 балла. Не вышедший из группы Лиги Европы ЦСКА набрал 0,500 балла, занявшие последние места в группе Лиги чемпионов "Локомотив" и "Зенит" принесли в таблицу коэффициентов 0,833 и 1,166 балла соответственно. "Краснодар" заработал 1,667 балла. За сезон-2020/21 российские клубы суммарно набрали 4,333 балла, в активе Нидерландов 8,000 баллов, Бельгии - 6,000 баллов.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, команда, занявшая второе место, начнет свой путь со второго квалификационного раунда турнира. Обладатель Кубка России выступит в групповом этапе Лиги Европы. Бронзовый призер премьер-лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда нового турнира Лиги конференций, а четвертая команда - со второго квалификационного раунда.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.