"Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" и завершил выступление в Лиге Европы

ТАСС, 26 февраля. Российский футбольный клуб "Краснодар" в гостях проиграл хорватскому "Динамо" из Загреба со счетом 0:1 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Мяч на 31-й минуте забил Мислав Оршич. Первая встреча, которая прошла на прошлой неделе в Краснодаре, также завершилась победой "Динамо" со счетом 3:2. Таким образом, по сумме двух матчей в 1/8 финала выступит "Динамо", а "Краснодар" завершил выступление в Лиге Европы.

В составе "Краснодара" дебютировал 19-летний голкипер Станислав Агкацев. Основной вратарь команды Матвей Сафонов не может играть из-за травмы. Евгений Городов, занимавший место в воротах российской команды в прошлом матче, совершил несколько ошибок в первой игре с "Динамо" и во встрече 1/8 финала Бетсити Кубка России против "Сочи" (1:2).

"Краснодар" был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/21. Команда начала выступление на европейской арене с раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей прошла греческий ПАОК. На групповом этапе "Краснодар" в группе с испанской "Севильей", английским "Челси" и французским "Ренном" занял третье место и завоевал право сыграть в плей-офф Лиги Европы. Московское "Динамо" не сумело преодолеть второй раунд квалификации Лиги Европы, "Ростов" выбыл в третьем раунде, петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов, московский ЦСКА стал последним в группе Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 26 февраля в швейцарском "Ньоне". Матчи данной стадии турнира запланированы на 11 и 18 марта.