Мусаев: перешедший в "Сочи" вратарь Адамов не хотел играть за "Краснодар"

ТАСС, 26 февраля. Вратарь Денис Адамов, перешедший в "Сочи", не хотел выступать за "Краснодар". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

В четверг Адамов перешел из "Краснодара" в "Сочи".

"Есть футболисты, которые не хотят здесь быть. Адамов теперь футболист "Сочи", о нем я больше говорить не хочу", - сказал Мусаев.

Адамову 23 года, он является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне он провел 15 матчей за "Краснодар-2" в Олимп - Футбольной национальной лиге, пропустив 19 мячей и шесть раз сыграв "на ноль".