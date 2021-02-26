Дюков: работа в Футбольной национальной лиге не повлияет на функции Алаева в РФС

В четверг Алаев стал президентом ФНЛ.

"Решение выдвинуть Алаева - это и его решение, и решение РФС. ФНЛ является важным субъектом российского футбола, там проходят подготовку молодые игроки на пути к РПЛ, - заявил Дюков. - Это лига, которая готовит клубы к выступлению в РПЛ как спортивно, так и инфраструктурно, и финансово. Это наша мотивация".

"Алаев представляет команду РФС, у которой есть опыт проведения соревнований и ресурсы по повышению коммерческой составляющей турнира. У нас больше возможностей для развития сотрудничества с потенциальными партнерами. С 2018 года наши доходы за коммерческую деятельность, несмотря на ковид, растут. В 2018 году было 2,5 млрд, в 2019 - 2,9 млрд, в 2020 - 3,150 млрд, и на этот год мы планируем 4,5 млрд рублей доходов от спонсоров", - добавил он.

"Мы готовы потратить весь наш опыт и знания на помощь ФНЛ. Алаев будет работать с командой, а не один. Совмещение не скажется на исполнении им функций генерального секретаря РФС", - заключил президент РФС.

Алаеву 41 год, в РФС он работает с 2007 года. С 2019 года занимает должность генерального секретаря организации. В декабре 2020 года он заключил новый контракт с РФС сроком на четыре года.