РФС погружается в среду. Александр Алаев избран главой второй по силе футбольной лиги

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в четверг был избран на пост президента второго по силе дивизиона российского футбола - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Его избрание произошло в рамках общего собрания клубов лиги.

Предыдущий президент ФНЛ Игорь Ефремов объявил о своем уходе 7 декабря. Он занимал этот пост на протяжении 10 лет. Позднее Ефремов стал вице-президентом екатеринбургского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал", а его ближайший сторонник исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов стал и. о. главы организации и в январе первым был зарегистрирован в качестве кандидата на вакантный пост.

Также о намерении участвовать в выборах заявляли бывшие руководители московского "Локомотива" Ольга Смородская и Илья Геркус. 11 и 19 января соответственно они объявили о том, что не станут регистрироваться в качестве кандидатов. 21 января избирательная комиссия зарегистрировала Алаева.

В четверг прошло голосование, в котором принимали участие представители всех 22 клубов, выступающих в первенстве Олимп-ФНЛ. За Алаева было отдано 19 голосов, за Шабанова - три. Срок полномочий нового президента лиги - четыре года.

На пресс-конференции после избрания Алаеву в первую очередь был задан вопрос о том, как он будет совмещать эту работу с деятельностью генерального секретаря РФС. "Будем больше работать. Меньше отпуска, меньше досуга. Я работы не боюсь", - заявил он.

"Понимаю, что много придется ездить по стране. При правильной организации всего можно добиться, главное - желание. Нужно понимать, что это не только Александр Алаев стал президентом ФНЛ, это команда из РФС пришла в руководство ФНЛ. Противоречий с совмещением постов я не вижу. Вижу только плюсы, которые помогут улучшить ситуацию", - подчеркнул Алаев.

Стратегия развития и возможные изменения

В общении с журналистами Алаев заявил о том, что перед выборами представил клубам собственное видение стратегии развития ФНЛ до 2024 года, выделив три ключевых блока работы, а также выразив сожаление по поводу того, что у лиги не было стратегического документа. Особое внимание новый президент ФНЛ уделил спортивной составляющей турнира. "Сейчас можно сказать, что в следующем сезоне в ФНЛ сыграют 20 команд (в текущем сезоне играют 22 клуба из-за досрочного завершения предыдущего - прим. ТАСС), как это предусмотрено регламентом", - заявил он.