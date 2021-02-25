РФС погружается в среду. Александр Алаев избран главой второй по силе футбольной лиги

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в четверг был избран на пост президента второго по силе дивизиона российского футбола - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Его избрание произошло в рамках общего собрания клубов лиги.
Предыдущий президент ФНЛ Игорь Ефремов объявил о своем уходе 7 декабря. Он занимал этот пост на протяжении 10 лет. Позднее Ефремов стал вице-президентом екатеринбургского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал", а его ближайший сторонник исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов стал и. о. главы организации и в январе первым был зарегистрирован в качестве кандидата на вакантный пост.
Также о намерении участвовать в выборах заявляли бывшие руководители московского "Локомотива" Ольга Смородская и Илья Геркус. 11 и 19 января соответственно они объявили о том, что не станут регистрироваться в качестве кандидатов. 21 января избирательная комиссия зарегистрировала Алаева.
В четверг прошло голосование, в котором принимали участие представители всех 22 клубов, выступающих в первенстве Олимп-ФНЛ. За Алаева было отдано 19 голосов, за Шабанова - три. Срок полномочий нового президента лиги - четыре года.
На пресс-конференции после избрания Алаеву в первую очередь был задан вопрос о том, как он будет совмещать эту работу с деятельностью генерального секретаря РФС. "Будем больше работать. Меньше отпуска, меньше досуга. Я работы не боюсь", - заявил он.
"Понимаю, что много придется ездить по стране. При правильной организации всего можно добиться, главное - желание. Нужно понимать, что это не только Александр Алаев стал президентом ФНЛ, это команда из РФС пришла в руководство ФНЛ. Противоречий с совмещением постов я не вижу. Вижу только плюсы, которые помогут улучшить ситуацию", - подчеркнул Алаев.
Стратегия развития и возможные изменения
В общении с журналистами Алаев заявил о том, что перед выборами представил клубам собственное видение стратегии развития ФНЛ до 2024 года, выделив три ключевых блока работы, а также выразив сожаление по поводу того, что у лиги не было стратегического документа. Особое внимание новый президент ФНЛ уделил спортивной составляющей турнира. "Сейчас можно сказать, что в следующем сезоне в ФНЛ сыграют 20 команд (в текущем сезоне играют 22 клуба из-за досрочного завершения предыдущего - прим. ТАСС), как это предусмотрено регламентом", - заявил он.
"Изменение формата розыгрыша, например введение плей-офф, будем обсуждать с клубами. Пока большинство руководителей клубов склоняются к варианту без плей-офф. Но мы обязательно подготовим качественную аналитику по каждому из вариантов", - отметил Алаев.
"Много шло разговоров о возможных изменениях формата лиги и ее количественном составе в будущем, но глубокой аналитики и расчетов на самом деле нет, - продолжил он. - За основу для обсуждения мы взяли два варианта - сохранение 20 команд и расширение лиги до 36 команд. Первый вариант базовый, второй мы можем рассматривать в перспективе с введением плей-офф. По нему было много дискуссий, вариант предлагали различные именитые эксперты. Деление ФНЛ на две зоны возможно, но для этого нам нужно поднять из ПФЛ порядка 14 команд, однако пока никто не даст ответа, готовы ли они к выступлению на уровне ФНЛ. Поднимать ради галочки смысла нет, нужно провести глубокий анализ возможных форматов".
Еще два блока программы развития лиги, представленной Алаевым, касались коммерции и человеческого потенциала. "Футбол в Европе и мире давно является коммерческим продуктом, у нас ситуация другая, - признал президент ФНЛ. - Многое зависит от региональных бюджетов. Мы хотели бы привлечь в ближайшие три года порядка миллиарда рублей. Это не такая уж гигантская цифра на уровне РПЛ, но для ФНЛ она очень существенна".
Рассуждая о третьем блоке, избранный президент ФНЛ отметил, что для решения серьезных задач лиге нужно собрать команду молодых и амбициозных профессионалов. "В ближайшее время познакомлюсь с коллективом, чтобы узнать потенциал каждого. У нас нет цели кого-то убрать или заменить, а есть желание начать работать. Времени на раскачку нет. Коллектив ФНЛ работающий и знающий, наша задача помочь этому коллективу стать лучше", - сказал он.
Алаев отметил, что уже пообщался с проигравшим на выборах Шабановым. "Я предложил ему продолжить работать исполнительным директором либо до конца сезона, либо до конца года", - рассказал он.
ФНЛ и система "весна - осень"
Соревнования в российском футболе долгое время проводились по системе "весна - осень", при которой старт сезона совпадал с началом весны, а конец выпадал на конец ноября. В 2010 году исполком РФС принял решение о переходе всего профессионального мужского футбола на формат "осень - весна".
"Скорее всего, РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе "осень - весна". В то же время перерыв 4-5 месяцев - это неправильно", - отметил Алаев.
"Бытует точка зрения, что невозможно придумать формат, который позволит ПФЛ играть по системе "весна - осень" и при этом сохранить возможность обмена между лигами. Мне же кажется, что найти вариант можно, - отметил Алаев. - Наша задача - посмотреть, как можно модернизировать формат, чтобы команды ПФЛ больше играли летом. Нужно изучить каждый из вариантов, я видел несколько, но они пока недостаточно проработаны. Мы незамедлительно начнем заниматься аналитикой, чтобы понять, как это сделать".
Вторая часть сезона-2020/21 в первенстве ФНЛ стартует 27 февраля. После 26 туров первое место в турнирной таблице занимает "Нижний Новгород", в активе которого 58 очков, вторую строчку занимают самарские "Крылья Советов" (55). В зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ располагаются "Оренбург" (54) и московское "Торпедо" (53). В зоне вылета находятся воронежский "Факел" (28), столичное "Чертаново" (23), тольяттинский "Акрон" (22), брянское "Динамо" (21), томская "Томь" (17) и ярославский "Шинник" (16).