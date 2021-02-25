Российский футбол возвращается. С чем команды РПЛ подходят ко второй части чемпионата

Сезон-2020/2021 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится в пятницу матчем "Тамбов" — "Ротор". Впервые за долгое время одним из самых обсуждаемых клубов лиги стал главный аутсайдер чемпионата — занимающий 16-е место в турнирной таблице "Тамбов". Клуб на протяжении сезона испытывал серьезные финансовые проблемы, и его руководство всерьез рассматривало возможность снятия со всех российских турниров. Только 19 февраля, за два дня до матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против московского "Локомотива", Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что "Тамбов" получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, и сможет продолжить выступление в национальных соревнованиях.

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Информация о долгах по зарплате перед игроками "Тамбова" появилась в сентябре 2020 года. С того момента власти Тамбовской области и руководство клуба называли разные сроки решения проблемы, а многомиллионные долги продолжали копиться. Ближе к концовке первой части чемпионата терпение части игроков основного состава иссякло, и они отказались выходить на поле в матчах чемпионата России против "Спартака" (1:5), "Рубина" (0:1) и "Урала" (1:1). Тогда тамбовчанам пришлось играть полурезервным составом. Игроки сначала обратились в профсоюз футболистов, а затем подали заявления в палату по разрешению споров РФС и стали массово покидать клуб. Только 19 февраля руководству клуба удалось договориться с игроками, благодаря чему был снят запрет на регистрацию новых футболистов, и "Тамбов" начал заявлять игроков на вторую часть сезона. За день до первого матча в 2021 году "Тамбов" огласил полный список футболистов, которые покинули команду, — новые клубы успели найти восемь защитников, двух полузащитников и трех нападающих. Также были отзаявлены еще три футболиста. По состоянию на 20 февраля в заявке тамбовчан оставались вратари Сергей Рыжиков и Никита Чагров, защитник Виталий Шахов и полузащитник Владимир Кабахидзе; также в нее входили три игрока молодежной команды. Вплоть до начала матча руководство клуба занималось включением в заявку новых игроков — к первой игре года "Тамбов" успел включить в состав девять футболистов, среди которых можно отметить молодых полузащитников ЦСКА и "Динамо" Тиграна Аванесяна и Владислава Карапузова. Главный тренер тамбовчан Сергей Первушин после ожидаемого поражения от "Локомотива" (0:3) в 1/8 финала Кубка России заявил, что для полноценной команды нужны еще три-четыре футболиста. Гендиректор клуба Павел Худяков в свою очередь в разговоре с ТАСС назвал воскресный матч уникальным, а также предположил, что он войдет в историю российского футбола. "Еще сегодня с утра не было до конца понятно, каким составом мы сыграем, заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счет, а просто сам факт того, что матч состоялся", — отметил он. "Спартак" снова в центре внимания Еще в декабре 2020 года было объявлено об уходе с поста генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, который проработал в клубе меньше пяти месяцев. При нем в команду перешли три новых футболиста — бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин, узбекистанский полузащитник "Уфы" Остон Урунов (бывший клуб Газизова, в котором он работал в качестве гендиректора с 2011 года вплоть до ухода в "Спартак"), а также взятый в аренду у английского "Челси" нигерийский защитник Виктор Мозес. Из всех трех только последний смог стать футболистом стартового состава, но и его игра вызывает вопросы. У красно-белых есть приоритетное право выкупа прав на игрока у "Челси" за €10 млн, но, по словам директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова, вести разговоры о том, останется ли этот игрок в команде, можно будет по прошествии как минимум нескольких официальных матчей.

Кокорин переходил в "Спартак" с помпой — этот трансфер преподносился как перчатка, брошенная "Зениту", и подтверждение амбиций по борьбе за первое место в чемпионате России. Сам игрок обещал "сделать красиво", но что-то пошло не так — из-за травм он пропустил 10 матчей, а в еще 10 играх, в которых ему довелось выйти на поле, ни разу не провел все 90 минут в игре. Он забил два мяча с пенальти и отдал две голевые передачи — на этом подвиги форварда в красно-белой форме подошли к концу. В конце января "Спартак" объявил о продаже Кокорина в итальянскую "Фиорентину". За почти месяц после перехода нападающий провел на поле всего 20 минут в проигранной встрече против "Интера" (0:2), в одной игре не попал в заявку, а еще в двух остался на скамейке запасных. Еще одной ошибкой "Спартака" в прошлом году стало подписание контракта с Остоном Уруновым. Полузащитник ярко проявил себя в "Уфе", и приглашенный в Москву на повышение Газизов привел в клуб своего подопечного. В столице 20-летний игрок успел отметиться фотографией с дорогими вещами раньше, чем действиями на футбольном поле. Единственный гол и полный матч он провел в Кубке против команды из третьего по силе дивизиона российского футбола, на более высоком уровне он терялся и постоянно допускал ошибки. В отличие от случая с Кокориным, продать Урунова красно-белым не удалось — 20 февраля они отдали хавбека в аренду обратно в "Уфу", при этом у клуба из столицы Башкортостана есть право последующего выкупа прав на полузащитника. Что касается усиления состава, в январе "Спартак" подписал контракт с полузащитником нидерландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Точечная селекция в действии, но болельщики до последнего ждали возвращения в команду атакующего полузащитника Квинси Промеса, который уже играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. История с его трансфером из амстердамского "Аякса" в публичном пространстве обсуждалась больше месяца. Только за день до закрытия трансферного окна, 24 февраля, клуб из столицы Нидерландов объявил о продаже игрока.

Оформление сделки затянулось в том числе из-за того, что в декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. В конце января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что "Спартак" не был готов платить за трансфер 29-летнего футболиста больше €10 млн, пояснив, что "сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении". В итоге цель была достигнута — €8,5 млн, которые при определенных условиях могут увеличиться до €11 млн. Тихие перемены в ЦСКА Под занавес первой части чемпионата России активно шли разговоры об отставке главного тренера армейцев Виктора Гончаренко — команда на протяжении семи матчей во всех турнирах не могла победить, и слухи об уходе белорусского специалиста с занимаемого поста выглядели обоснованными. В последней игре перед уходом на зимнюю паузу красно-синие смогли прервать неудачную серию, обыграв на выезде "Ростов" (3:1), и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ.

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То, что последовало за этим, стало неожиданностью — клуб буднично объявил об уходе ассистентов Гончаренко, Виктора Онопко и Сергея Овчинникова, по истечении срока контрактов. Дежурные слова благодарности, отсутствие прямой речи руководства клуба и перечня успехов, которых тренеры добились вместе с ЦСКА, вызывало вопросы — не так должны прощаться с тренерами, проработавшими в клубе 11 и 7 лет соответственно. Штаб Гончаренко после ухода Овчинникова и Онопко с разницей в несколько дней пополнили бывшие игроки ЦСКА Дмитрий Крамаренко и Алексей Березуцкий. Первый стал тренером вратарей, а второй отошел от работы заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам, присоединившись к брату Василию в новом качестве. Еще по две рокировки произошло в составе команды — в аренду были отданы полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Адольфо Гайч. Первый отправился в турецкую "Касымпашу", второй — в итальянский "Беневенто". Незадолго до возобновления сезона ЦСКА нашел замену этим игрокам — на 4,5 года был подписан контракт с 21-летним хавбеком норвежского "Стабека" Эмилем Бохиненом, также в аренду из китайского клуба "Далянь Ифан" пришел 31-летний венесуэльский форвард Саломон Рондон, который успел поиграть в России за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит". В минимально обновленном составе красно-синие постараются навязать борьбу уже названному "Зениту" в борьбе за чемпионство (отставание составляет четыре очка), а также Кубок России, который они не выигрывали с 2013 года. Новая метла в "Локомотиве" В конце декабря 2020 года в "Локомотиве" произошла смена руководства — председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе сменили заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Плутник и бронзовый призер чемпионата России 1994 года в составе железнодорожников, бывший футбольный агент и экс-председатель Совета профессионального союза футболистов и тренеров Владимир Леонченко. Сообщения об обновлении топ-менеджмента клуба появлялись с осени прошлого года, но только к началу зимы стало ясно, что перемены не за горами.

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Ключевым в этой истории видится уход Кикнадзе, который в мае прошлого года не стал продлевать истекающий контракт с живым символом "Локомотива" — главным тренером Юрием Семиным. Предыдущий менеджмент пошел на такой шаг, несмотря на то, что команда занимала второе место в чемпионате страны, а до его завершения оставалось сыграть восемь туров. Радикальное решение было негативно встречено в среде болельщиков команды — когда прерванный из-за пандемии сезон-2019/2020 возобновился, ни один домашний матч клуба не проходил без того, чтобы фанаты не призывали тогда еще гендиректора покинуть клуб. За полгода с новым главным тренером сербом Марко Николичем "Локомотив" сумел сохранить второе место в доигровке прошлого розыгрыша чемпионата России, но в сезоне-2020/2021 "посыпался". В РПЛ железнодорожники идут восьмыми, в Лиге чемпионов, как и в последний раз при Семине, заняли последнее место в группе. Едиственным шансом на трофей для них остается участие в Кубке России. От того, сможет ли балканский специалист обеспечить клубу выступление на международной арене в новом сезоне, может зависеть его будущее в "Локомотиве". Если говорить о селекции "Локомотива", зимой клуб разорвал контракт с 32-летним защитником Слободаном Райковичем, на приглашении которого, по словам Кикнадзе, настаивал главный тренер. Ему на смену еще в январе из французского "Бордо" был куплен 29-летний Пабло Кастро. Насколько этот трансфер оказался полезным, можно будет судить только на дистанции, но уже сейчас он приносит пользу своей новой команде — в первой же игре за железнодорожников он стал автором победного гола. Для "Локомотива", который отстает от занимающего первое место "Зенита" на 13 очков, задача попасть в еврокубки по итогам чемпионата выглядит достаточно сложной. От четвертой строчки, которая даст право сыграть только в третьем по значимости еврокубке, отставание составляет пять очков. В такой ситуации самым коротким путем для железнодорожников под руководством Николича становится Кубок России — нужно выиграть три матча, и право сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы-2021/2022 у команды в кармане. Затишье на северо-западе Лидер чемпионата России петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно был неактивен — сине-бело-голубые не приобрели ни одного футболиста, расставшись с тремя игроками, ни одного из которых нельзя назвать игроком стартового состава. В аренду были отданы вратарь Александр Васютин ("Юргорден", Швеция) и защитник Данила Прохин ("Сочи"), также клуб продал в казанский "Рубин" полузащитника Леона Мусаева. В случае с последним петербуржцы будут иметь право первоначального выкупа.