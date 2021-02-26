"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 26 февраля. Английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Милан" встретятся в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в пятницу в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне.

"Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

Загребский занавес. "Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

Последний раз команды встречались в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда по сумме двух встреч сильнее оказалась английская команда (3:2, 4:0). Всего команды провели 10 матчей друг с другом в еврокубках, одержав по пять побед.

Остальные пары 1/8 финала выглядит следующим образом: "Динамо" (Киев, Украина) - "Вильярреал" (Испания), "Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина), "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия), "Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия), "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия).

Первые матчи состоятся 11 марта на полях команд, указанных в парах первыми. Ответные игры пройдут 18 марта.

В четверг "Краснодар" проиграл по сумме двух встреч загребскому "Динамо" в 1/16 финала и последним из российских клубов выбыл из еврокубков.

Финал турнира состоится в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".