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Футбол в России

Жеребьевка четвертьфинала Кубка России по футболу пройдет 3 марта

В этот день состоится последний матч 1/8 финала

ТАСС, 26 февраля. Жеребьевка четвертьфинальной стадии Бетсити - Кубка России по футболу состоится 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее исполком РФС принял решение перенести матчи четвертьфинала Кубка России на 7-8 апреля. На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала, еще один определится в матче между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом", который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды.

Отмечается, что прямая трансляция жеребьевки пройдет на телеканале "Матч ТВ", начало - 17:50 мск. Участниками четвертьфинала на данный момент стали московские "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат" и "Сочи".

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