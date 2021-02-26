Жеребьевка четвертьфинала Кубка России по футболу пройдет 3 марта

ТАСС, 26 февраля. Жеребьевка четвертьфинальной стадии Бетсити - Кубка России по футболу состоится 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее исполком РФС принял решение перенести матчи четвертьфинала Кубка России на 7-8 апреля. На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала, еще один определится в матче между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом", который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды.

Отмечается, что прямая трансляция жеребьевки пройдет на телеканале "Матч ТВ", начало - 17:50 мск. Участниками четвертьфинала на данный момент стали московские "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат" и "Сочи".