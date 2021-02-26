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Футбол в России

В "Тамбове" отметили прогресс в игре команды, несмотря на поражение от "Ротора" в РПЛ

Спортивный директор тамбовчан Павел Худяков считает, что команда будет прибавлять с каждым матчем

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Прогресс в игре футболистов "Тамбова" есть, несмотря на то что команда в 20-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) потерпела поражение от волгоградского "Ротора". Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

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"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата России. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В пятницу команда в Саранске проиграла "Ротору" в первом матче чемпионата России после зимней паузы. Встреча на "Мордовия-Арене" завершилась со счетом 1:3 - на гол Артема Архипова гости ответили точными ударами Андреса Понсе и Николая Кипиани, еще один мяч в свои ворота отправил игрок домашней команды Зураб Гигашвили.

"Хорошо провели первый тайм, играли качественно и повели в счете абсолютно по делу, - сказал Худяков. - Приятно, что гол забил воспитанник тамбовского футбола Артем Архипов. Второй тайм у нас не получился. Потеряли концентрацию, пропустили ответный мяч, хотя важно было крайне внимательно сыграть именно первые минуты после перерыва".

"Тем не менее прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду. Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять", - добавил спортивный директор клуба.

"Тамбов" после пятничной встречи остался на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, в его активе остается 13 очков. "Ротор" продолжает занимать 13-ю позицию (17 очков). В 21-м туре чемпионата России тамбовчане 7 марта в Москве сыграют с "Динамо", волгоградцы днем ранее на своем поле примут подмосковные "Химки".

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