Финал Кубка России по фигурному катанию стартует в Москве на льду "Мегаспорта"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию - заключительный этап отбора российских спортсменов на чемпионат мира в Стокгольме, стартует на льду московской арены "Мегаспорт". Турнир будет идти четыре дня - 27 и 28 февраля будут соревноваться взрослые спортсмены, 1 и 2 марта - юниоры. Состав команды, которая поедет в Стокгольм, будет назван уже 1 марта.

После чемпионата России в Челябинске место в составе сборной на чемпионат мира обеспечили себе победители турнира - Анна Щербакова, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Основными соискательницами на две оставшиеся путевки в Стокгольм в женском одиночном катании должны были стать бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова, чемпионка Европы Алена Косторная и победительница московского Гран-при Елизавета Туктамышева. Однако по заявлению тренера Трусовой, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, спортсменка восстанавливается после травмы, полученной на чемпионате России и готовится к выступлению на чемпионате мира. Таким образом за третью остававшуюся путевку будут бороться Косторная и Туктамышева.

В мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме согласно квотам, завоеванным еще на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (после этого чемпионатов мира не было - турнир в Монреале 2020 года был отменен) смогут выступить лишь два фигуриста. За оставшуюся путевку на Кубке России сразятся чемпион Европы Дмитрий Алиев, победитель прошлогоднего финала Кубка России Макар Игнатов, Марк Кондратюк, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев.

В парном катании за две путевки должны были побороться серебряные призеры чемпионата России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзовые призеры Челябинска Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые на чемпионате страны стали четвертыми. Но за день до объявления состава участников финала Кубка России стало известно, что Бойкова и Козловский пропустят турнир из-за болезни партнера, но, судя по всему, они уже обеспечили себе место в команде.

В соревновании танцоров на турнире в Москве после долгого перерыва, связанного с проблемами со здоровьем, выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, конкуренцию которым составят бронзовые призеры чемпионата России Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Серебряные призеры турнира в Челябинске Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропускают заключительный отборочный старт.