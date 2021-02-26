Главная интрига. Что финал Кубка России по фигурному катанию решает в сезон пандемии

Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве с 28 февраля по 2 марта. В первые два дня турнира соревноваться будут взрослые спортсмены, затем на лед выйдут юниоры. Турнир станет заключительным этапом отбора российских спортсменов на чемпионат мира в Стокгольм — единственный крупный международный старт сезона, предолимпийское и юбилейное (110-е) первенство. Из-за пандемии финал Кубка страны, который в последние годы принимал Великий Новгород, был перенесен в столицу. Решение предсказуемое — локдаун только распалил народную любовь к ледовым битвам фигуристов, билеты раскупают со скоростью света, а учитывая 50-процентную рассадку на массовых культурно-развлекательных мероприятиях, самым подходящим для этого случая местом стал московский "Мегаспорт". Здесь прошли контрольные прокаты сборной, затем московский Гран-при. Московский марафон разбавил лишь чемпионат России, который состоялся в декабре в Челябинске, но уже спустя месяц фигурное катание снова вернулось на Ходынку Кубком Первого канала.

После чемпионата России место в составе сборной на чемпионат мира обеспечили себе победители турнира, во всяком случае именно так прозвучало официальное решение руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР): "По предложению тренерского совета федерации, утвержденному исполкомом на заседании в Челябинске, было решено, что победители чемпионата России автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира при условии, что он состоится". На чемпионат мира, проведению которого сейчас, судя по всему, уже ничего не угрожает, гарантированно отправятся Анна Щербакова, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин. Женская конкуренция Основными соискательницами путевки в Стокгольм в женском одиночном катании должны были стать бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова, чемпионка Европы Алена Косторная и победительница московского этапа Гран-при Елизавета Туктамышева. Однако ситуацию несколько запутал пропуск Трусовой финала Кубка — спортсменка восстанавливается после травмы, полученной на чемпионате России, пояснил ее тренер, олимпийский чемпион Евгений Плющенко. И добавил, практически на корню убив желанную интригу в женской одиночке, что Александра… готовится к выступлению на чемпионате мира. От комментария ситуации руководство ФФККР пока предпочло воздержаться, но если Трусовой действительно обеспечено место в составе, то битва за последнюю, третью путевку будет еще жестче.

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Использовать свой шанс во что бы то ни стало намерена обладательница тройного акселя Елизавета Туктамышева, ученица Алексея Мишина. Спортсменка, пережившая в свое время серьезный спад в карьере, со своими яркими программами и серьезным контентом уверенно вернула себе завоеванные позиции, а главное — приумножила количество поклонников за счет своего упорства и "зрелого женского" катания. Осталось лишь растопить сердца судей, традиционно сдержанных во второй оценке катания Туктамышевой. Косторная из-за коронавируса пропустила часть сезона — она участвовала в одном этапе Кубка России в Казани, а также московском Гран-при, и там, и там став второй. Судя по информации из соцсетей академии "Ангелы Плющенко", 17-летняя Косторная работает в полную силу, намерена биться за место в сборной и вновь встать в один строй с Щербаковой и Трусовой. Как и было год назад на чемпионате Европы в Граце, где девушки оккупировали весь пьедестал почета. Правда, с соперницами на международном уровне будет посложнее — конкуренцию обеспечат японки и американки. В этих странах, а также в Китае национальные чемпионаты все-таки прошли, поэтому пощекотать нервы российским болельщикам постараются чемпионка Японии Рика Кихира, Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, а также американка Брэди Теннел. Полный окончательный состав участников чемпионата мира в Стокгольме появится уже скоро, однако с лидерами в командах США и Японии уже полная ясность. Мужская задача В мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме согласно квотам, завоеванным еще на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (после этого чемпионатов мира не было — турнир в Монреале 2020 года был отменен), смогут выступить лишь два российских фигуриста. И снова борьба за одну путевку — первую себе обеспечил Коляда. За право выступить на чемпионате мира поборются чемпион Европы Дмитрий Алиев, победитель прошлогоднего финала Кубка России Макар Игнатов (оба — ученики Евгения Рукавицына), герой недавнего Кубка Первого канала Марк Кондратюк (тренер — Светлана Соколовская), чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев (тренер Кирилл Давыденко) и другие фигуристы.

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Бороться на чемпионате мира россиянам придется как минимум с американцами Натаном Ченом, Винсентом Чжоу и Джейсоном Брауном. Ситуация с участием небожителя из Японии Юзуру Ханю пока под вопросом — несколько дней назад Япония пережила очередное землетрясение. И снова в нем пострадал каток, где тренируется двукратный олимпийский чемпион. Кошмар 2011 года, когда был отменен чемпионат мира в Японии, повторился. Как бы ни сложилось, перед двумя россиянами на чемпионате мира будет стоять архиважная задача — показать сумму мест, равную или меньшую 13. Только в этом случае в Пекин смогут поехать три фигуриста, а в последний раз это право у российских одиночников было 20 лет назад. Тогда на Играх в Солт-Лейк-Сити российскую команду представляли Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Абт. Пары и танцы Ситуация в парном катании в чем-то сродни женской одиночке. Первую путевку в Стокгольм заработали ученики олимпийского чемпиона Максима Транькова (пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов), а за оставшиеся две должны были побороться серебряные призеры чемпионата России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (тренер — Тамара Москвина), бронзовые призеры Челябинска Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (тренеры Сергей Доброскоков и Сергей Росляков) плюс пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые на чемпионате страны стали четвертыми. Но за день до объявления состава участников финала Кубка России стало известно, что Бойкова и Козловский пропустят турнир из-за болезни партнера.

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