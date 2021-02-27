Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко может сыграть в одном из ближайших матчей команды

ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко может сыграть за команду в одном из ближайших выездных матчей регулярного чемпионата. Об этом заявил главный тренер "Сент-Луиса" Крейг Беруби, комментарий которого приводит официальный сайт НХЛ.

В сентябре 2020 года Тарасенко была проведена операция на плече. Предполагалось, что срок восстановления россиянина составит пять месяцев.

"Сент-Луис" проведет шесть гостевых матчей подряд в период с 28 февраля по 9 марта против "Сан-Хосе", "Анахайма" и "Лос-Анджелеса". "Да, есть хороший шанс, что он сыграет [в одном из выездных матчей]", - заявил Беруби.

26 февраля Тарасенко тренировался вместе с Брэйденом Шенном и Давидом Перроном. "Он занимался в общей группе, потому что приближается к возвращению, - сказал главный тренер "Сент-Луиса". - Я хочу на него поближе посмотреть, он преодолел длинный путь, проделал отличную работу по набору кондиций и делал все необходимое, чтобы держать себя в форме. Отдаю должное ему и нашему тренерскому штабу".

"Сент-Луис" набрал 22 очка в 20 матчах и занимает вторую строчку в таблице Западного дивизиона. За команду также выступает нападающий Иван Барбашев, который пропустит шесть из-за травмы ноги, полученной 19 февраля в матче против "Сан-Хосе".

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.