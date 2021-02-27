ЭСК РФС признала правильным решение о назначении пенальти в матче "Динамо" - "Спартак"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитров о назначении пенальти в ворота "Спартака" в матче Бетсити Кубка России с "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Встреча прошла 20 февраля и завершилась победой бело-голубых со счетом 2:0. На 15-й минуте встречи судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, посчитав, что защитник "Спартака" Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи принял решение после консультации с видеоассистентами (VAR).

"Единогласно поддержано финальное решение арбитра. Плюс развернутое заключение Дэвида Эллерея (советника генерального секретаря РФС - прим. ТАСС), объясняющее правильность работы VAR в данном эпизоде", - сказал Хачатурянц.

"Других обращений не было", - отметил глава судейского комитета РФС, отвечая на вопрос о том, поступали ли в ЭСК обращения от других клубов по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.

Матчи 1/4 финала Кубка России по решению исполкома РФС от 26 февраля были перенесены с 2-3 марта на 7-8 марта. На данный момент определились семь из восьми участников четвертьфинала - это московские "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат" и "Сочи". Еще один определится в матче между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом", который должен был состояться 22 февраля, но был перенесен на 3 марта из-за непогоды. Жеребьевка четвертьфинальной стадии состоится 3 марта.