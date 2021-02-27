Гигашвили: "Тамбов" может быть доволен первым таймом матча РПЛ против "Ротора"

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" может быть доволен тем, как сложился первый тайм проигранного волгоградскому "Ротору" матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Зураб Гигашвили.

"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата России. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля. В пятницу команда в Саранске проиграла "Ротору" в первом матче чемпионата России после зимней паузы. Встреча завершилась со счетом 1:3, Гигашвили отметился автоголом.

"Очень обидное поражение, - сказал Гигашвили. - Первый тайм мы провели здорово. Многое получалось впереди, были хорошие моменты, забили гол, который вытекал из логики игры; при этом достаточно строго и дисциплинированно сыграли в обороне. Все было неплохо, и, если брать первые 45 минут матча, думаю, мы можем быть довольны".

"К сожалению, после перерыва что-то разладилось, - продолжил защитник "Тамбова". - Возможно, не хватило свежести, все-таки по известным причинам у нас не было полноценных сборов, поэтому потребуется какое-то время, чтобы мы набрали кондиции, появилось взаимопонимание. Вторую половину занести себе в актив не можем".

Также Гигашвили высказался об эпизоде с автоголом. "Был прострел вдоль ворот, в такой ситуации защитник обязан играть этот мяч, пытаться прервать передачу, тем более за спиной у меня был соперник. К сожалению, случилась срезка. Может быть, стоило сыграть левой ногой, но сейчас все эти разговоры бессмысленны, момент ушел", - отметил он.

"Конечно, после игры был расстроен, очень переживал, но никто от ошибок не застрахован. Ошибаются все, даже самые великие. Это футбол. Уверен, что в дальнейшем мы будем только прибавлять и прогрессировать, в каждой игре будем биться и постараемся набирать очки", - резюмировал защитник "Тамбова".