Ступак в командном спринте с Непряевой пообещала не повторять "позора" и "детского сада"

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева постараются больше не повторять детских ошибок при передаче эстафеты в командном спринте, выступая на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом Ступак рассказала журналистам после скиатлона.

Командный спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе пройдет в воскресенье.

"Мы с Наташкой уже сработались, потому что бегали не раз, - сказала Ступак. - Я знаю, что делать на первом этапе, она знает, что делать на втором. Это большой плюс. Единственное, надо обязательно отработать передачу, потому что наша передача в спринтерской эстафете - это позор, над этим надо работать".

"Мне нравится то, как передают эстафету Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, это просто произведение искусства, они не теряют ни одной секунды, напротив, только наращивают отрыв в зоне передачи. У нас же детский сад, честно. Так что сейчас потренируем передачу", - сказала она.

Ступак и Непряева во время выступления на декабрьском этапе Кубка мира в Дрездене дважды упали по ходу командного спринта, но все равно завоевали серебряные медали.