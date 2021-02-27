Лыжницы Непряева и Ступак выступят в женском командном спринте на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак примут участие в женском командном спринте на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. Об этом журналистам сообщили в тренерском штабе сборной России.

Женский командный спринт пройдет 28 февраля. Ступак в субботу по итогам скиатлона стала 11-й, Непряева - 16-й.

Чемпионат мира завершится 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation под флагом Олимпийского комитета России.