Лыжница Кирпиченко к Олимпиаде будет готовиться в группе тренера Большунова

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Яна Кирпиченко в следующем сезоне продолжит тренироваться в группе Юрия Бородавко - тренера лучшего российского лыжника Александра Большунова. Об этом она рассказала журналистам после выступления в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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25-летняя Кирпиченко в своей дебютной гонке на чемпионате мира заняла десятое место, показав второй результат команде.

"В следующем сезоне я буду готовиться в группе Бородавко, - сказала Кирпиченко. - Хочу попробовать, мне интересно. Мы начали работать в декабре, пока я довольна".

До этого лыжница тренировалась в группе Маркуса Крамера. "У Юрия Викторовича совершенно другая подготовка, присутствуют дни отдыха, подготовка более интенсивная, больше скоростной, технической работы, добавилось много силовой работы", - заметила она.

Следующий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.