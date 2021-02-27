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Биатлон

Союз биатлонистов России обратился в CAS из-за чрезмерных ограничений на чемпионате мира

Международный союз биатлонистов был уведомлен об обращении в суд
Эдуард Латыпов и Александр Логинов EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Эдуард Латыпов и Александр Логинов
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 27 февраля. Союз биатлонистов России обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с чрезмерными ограничениями со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) во время чемпионата мира в Словении. Об этом сообщает портал Inside the games.

Чемпионат мира прошел с 9 по 21 февраля в Поклюке. Российские биатлонисты завоевали одну награду - бронзу в мужской эстафете.

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Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон подтвердил, что организация была уведомлена об обращении в CAS. "Мы рассмотрели решение CAS во всех деталях, получили юридическую консультацию, WADA подтвердило, что наше исполнение было правильным, - сказал Карлссон. - Я не понимаю, почему СБР ставит это под сомнение после чемпионата мира, это ничего не изменит".

Карлссон отметил, что обращение СБР в СAS не повлияет на процесс восстановления российской организации в IBU, поскольку это отдельный процесс.

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. Российские биатлонисты из-за санкций на чемпионате мира выступали в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом разрешено было использовать только аббревиатуру организации - RBU (Russian Biathlon Union), а флаг организации был выполнен в монохроме, без использования цветов российского флага.

СБР был ограничен в правах IBU в декабре 2017 года. Причиной послужила череда допинговых скандалов в российском спорте. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях, однако страна лишилась своих представителей в международной федерации и права проводить турниры под эгидой IBU. Глава СБР Виктор Майгуров рассчитывает, что полноправное членство организации будет восстановлено в конце 2022 года.

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