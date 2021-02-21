Вскрытые нарывы. Чемпионат мира обнажил проблемы обновленной сборной России по биатлону

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону после чемпионата мира по биатлону в Поклюке уже не будет прежней. Слабые результаты и нервозная обстановка внутри команды приведут к серьезным изменениям, которые уже анонсировал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Остается надеяться, что очередная реформа в российском биатлоне все же даст желаемый результат.
Чемпионат мира в словенской Поклюке проходил с 10 по 21 февраля. На турнире было разыграно 36 наград, российской команде досталась только одна - бронза мужской эстафеты. Ее завоевали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Эдуард Латыпов. Двое последних - дебютанты чемпионата мира, но именно им принадлежат лучшие результаты мужской команды в личных гонках: Халили стал шестым в индивидуалке, Латыпов - седьмым в гонке преследования. При этом Халили и вовсе не оказался бы в составе команды, если бы Кирилл Стрельцов или Никита Поршнев не растеряли форму после коронавируса.
Отсутствие коммуникации
Лидеры мужской команды Логинов и Елисеев в личных гонках были далеки от призовых мест. Да еще и подверглись критике старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского. Специалист, воспитавший олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова, проводит первый сезон в биатлоне, поэтому пока не заслужил авторитета у упомянутых спортсменов. Как следствие - нежелание лучших биатлонистов команды работать под его началом и согласовывать с ним свои тренировочные планы. В итоге это вылилось в резкое заявление Каминского. Он раскритиковал тренировочный план Елисеева, который был составлен его таинственным личным тренером, и указал на нежелание Логинова отчитываться о своих тренировках.
В женской сборной ситуация сложилась чуть лучше, но и тут старший тренер команды, как оказывается, вынужден мириться со своенравием вверенных ему спортсменов. Фактически Михаил Шашилов к турниру подготовил только двух биатлонисток, своих воспитанниц Светлану Миронову и Ирину Казакевич. Они и попали в число 30 лучших турнира, отобравшись в масс-старт.
Остальная четверка - Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова - при подготовке ориентировались на планы своих личных тренеров. Ничего вразумительно на чемпионате мира им показать не удалось, женская команда в Поклюке медалей не завоевала. Да еще и повторила худший результат в эстафете на чемпионатах мира - 11-е место. В прошлый раз российские биатлонистки заняли аналогичную позицию в 2016 году, тогда сборная страны на турнире не завоевали ни одной медали. Отрадно, что хотя бы сейчас этот антирекорд повторить не удалось.
Нашумевшей получилась история и с размещением российской команды в Поклюке. Туда спортсмены заехали за две недели до старта турнира. Причем поселились не в ближайшем к стадиону городе Бледе, а в горах на высоте 1 300 метров. Такой выбор объяснялся тем, что спортсмены будут избавлены от изнурительных поездок по серпантину. Других серьезных аргументов приведено не было.
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Причем получилось так, что вся команда была разбросана по четырем отелям: мужская жила в одном, женская - в другом, тренеры и массажисты - внизу, в городе. Это тоже добавляло организационных проблем. Но главное - на второй неделе чемпионата мира женская команда взвыла от переутомления. Смелость озвучить проблему на себя взяла самая разговорчивая в команде - Евгения Павлова. "Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше", - сказала Павлова.
"Учитывали ли наше мнение? Нет. Спрашивали ли нас? Нет. После спринта я в слезах писала, молила спустить меня вниз, поскольку больше не могла здесь находиться. У меня есть все переписки. Я больше двух месяцев не опускалась ниже тысячи метров, я никогда в жизни не сидела так долго в горах. У меня слабость, я не сплю", - заявила спортсменка.
Организационный хаос
Во всей этой истории удивительными оказались два факта. Первый - главный тренер сборной России Валерий Польховский даже не знал о желании спортсменок, второй - оказывается, старшие тренеры просили организовать подготовительный сбор не в Поклюке, а в Антхольце, где команда провела заключительный перед чемпионатом мира этап Кубка мира. Причем провела успешно, одержав две победы.
Шашилов, для которого нынешний сезон является в команде дебютным, продавить вариант с Антхольцем, по всей видимости, не сумел. После турнира он и вовсе считает, что теперь его уволят. Если не шутит.
После чемпионата мира 2019 года, на котором российская команда завоевала две серебряные медали и одну бронзовую, тогдашний президент СБР Владимир Драчев обещал, что тренерский штаб сборной доработает до Олимпиады 2022 года в Пекине. Не прошло и двух лет, а в российском биатлоне уже нет ни Драчева, ни Анатолия Хованцева в качестве главного тренера, сменились старший тренеры. А новый тренерский штаб теперь не уверен, будет ли работать в следующем сезоне.
Кардинальная смена курса в развитии российского биатлона за последние годы происходила множество раз. Нынешний президент СБР пока выбранный им вектор менять не намерен, во всяком случае Шашилова и Каминского он поддержал. "На мой взгляд, это связано с внутренней дисциплиной и воспитанием спортсменов, - отреагировал он на критику биатлонистов. - Как минимум половина спортсменов в мужской и женской командах готовилась самостоятельно, поэтому нужного контакта и уважения перед тренерами, к сожалению, нет. Когда мы соревновались, тренер для нас был авторитетом и мы слепо ему доверяли".
"Это не совсем правильно, спортсмен обязательно должен советоваться с тренером, вступать в диалог, а не просто закрываться. К сожалению, сегодня в мужской и женской командах необходимого диалога между спортсменами и тренерами нет", - добавил он.
В апреле руководство СБР совместно с тренерами сборной, личными тренерами и спортсменами намерено договориться, как выстраивать работу на следующий, олимпийский сезон. Очевидно, что нужно повышать авторитет старших тренеров, добиться от лидеров сборной отчетности за проделанную работу, если им все же позволят и дальше готовиться отдельно. Кроме того, необходимо наладить коммуникацию внутри команды, устранить организационные пробелы, чтобы не повторялась история Павловой. А еще навести порядок в вопросе подготовки лыж, где, по информации ТАСС, тоже не все гладко.
Политическая слабость
Если говорить о более глобальных вещах, то СБР надо работать над восстановлением полноправного членства в международной федерации. Произойти это может в 2022 году. До тех пор российская сторона будет вынуждена продолжать отдавать львиную долю своих доходов Международному союзу биатлонистов (IBU), покрывая его затраты на продолжающиеся допинговые разбирательства и прочие организационные вопросы. За два года расходы СБР уже превысили €1 млн. Без полноправного членства Россия не может иметь своих представителей в международной федерации и принимать биатлонные соревнования.
Чемпионат мира в Поклюке запомнился еще и вступлением российской команды в нейтральном статусе, без государственной символики, чего требуют санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступившие в силу в декабре. Реализуя их, IBU пошел по максимально детскому пути. Хоть российские биатлонисты и выступали в статусе команды СБР, полное название федерации, содержащее слово "Россия", было запрещено. Были удалены и цвета триколора с эмблемы федерации. СБР попробовал обжаловать решение, но IBU на уступки не пошел.
Команда RBU на чемпионате мира по числу наград разделила седьмое место со сборными Украины и Белоруссии. Победу в медальном зачете ожидаемо одержали норвежцы, у которых почти половина всех наград - 7 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые. Вторые - французы (2-2-3), третьи - шведы (1-3-2).
|Страна
|З
|С
|Б
|О
|Норвегия
|7
|3
|4
|14
|Франция
|2
|2
|3
|7
|Швеция
|1
|3
|2
|6
|Австрия
|1
|2
|0
|3
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|Германия
|0
|2
|0
|2
|Россия
|0
|0
|1
|1
|Белоруссия
|0
|0
|1
|1
|Украина
|0
|0
|1
|1