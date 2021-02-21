Вскрытые нарывы. Чемпионат мира обнажил проблемы обновленной сборной России по биатлону

БЛЕД /Словения/, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону после чемпионата мира по биатлону в Поклюке уже не будет прежней. Слабые результаты и нервозная обстановка внутри команды приведут к серьезным изменениям, которые уже анонсировал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Остается надеяться, что очередная реформа в российском биатлоне все же даст желаемый результат.

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Чемпионат мира в словенской Поклюке проходил с 10 по 21 февраля. На турнире было разыграно 36 наград, российской команде досталась только одна - бронза мужской эстафеты. Ее завоевали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Карим Халили и Эдуард Латыпов. Двое последних - дебютанты чемпионата мира, но именно им принадлежат лучшие результаты мужской команды в личных гонках: Халили стал шестым в индивидуалке, Латыпов - седьмым в гонке преследования. При этом Халили и вовсе не оказался бы в составе команды, если бы Кирилл Стрельцов или Никита Поршнев не растеряли форму после коронавируса. Отсутствие коммуникации Лидеры мужской команды Логинов и Елисеев в личных гонках были далеки от призовых мест. Да еще и подверглись критике старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского. Специалист, воспитавший олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова, проводит первый сезон в биатлоне, поэтому пока не заслужил авторитета у упомянутых спортсменов. Как следствие - нежелание лучших биатлонистов команды работать под его началом и согласовывать с ним свои тренировочные планы. В итоге это вылилось в резкое заявление Каминского. Он раскритиковал тренировочный план Елисеева, который был составлен его таинственным личным тренером, и указал на нежелание Логинова отчитываться о своих тренировках.

В женской сборной ситуация сложилась чуть лучше, но и тут старший тренер команды, как оказывается, вынужден мириться со своенравием вверенных ему спортсменов. Фактически Михаил Шашилов к турниру подготовил только двух биатлонисток, своих воспитанниц Светлану Миронову и Ирину Казакевич. Они и попали в число 30 лучших турнира, отобравшись в масс-старт. Остальная четверка - Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова - при подготовке ориентировались на планы своих личных тренеров. Ничего вразумительно на чемпионате мира им показать не удалось, женская команда в Поклюке медалей не завоевала. Да еще и повторила худший результат в эстафете на чемпионатах мира - 11-е место. В прошлый раз российские биатлонистки заняли аналогичную позицию в 2016 году, тогда сборная страны на турнире не завоевали ни одной медали. Отрадно, что хотя бы сейчас этот антирекорд повторить не удалось. Нашумевшей получилась история и с размещением российской команды в Поклюке. Туда спортсмены заехали за две недели до старта турнира. Причем поселились не в ближайшем к стадиону городе Бледе, а в горах на высоте 1 300 метров. Такой выбор объяснялся тем, что спортсмены будут избавлены от изнурительных поездок по серпантину. Других серьезных аргументов приведено не было.

Причем получилось так, что вся команда была разбросана по четырем отелям: мужская жила в одном, женская - в другом, тренеры и массажисты - внизу, в городе. Это тоже добавляло организационных проблем. Но главное - на второй неделе чемпионата мира женская команда взвыла от переутомления. Смелость озвучить проблему на себя взяла самая разговорчивая в команде - Евгения Павлова. "Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше", - сказала Павлова. "Учитывали ли наше мнение? Нет. Спрашивали ли нас? Нет. После спринта я в слезах писала, молила спустить меня вниз, поскольку больше не могла здесь находиться. У меня есть все переписки. Я больше двух месяцев не опускалась ниже тысячи метров, я никогда в жизни не сидела так долго в горах. У меня слабость, я не сплю", - заявила спортсменка. Организационный хаос Во всей этой истории удивительными оказались два факта. Первый - главный тренер сборной России Валерий Польховский даже не знал о желании спортсменок, второй - оказывается, старшие тренеры просили организовать подготовительный сбор не в Поклюке, а в Антхольце, где команда провела заключительный перед чемпионатом мира этап Кубка мира. Причем провела успешно, одержав две победы.

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Шашилов, для которого нынешний сезон является в команде дебютным, продавить вариант с Антхольцем, по всей видимости, не сумел. После турнира он и вовсе считает, что теперь его уволят. Если не шутит. После чемпионата мира 2019 года, на котором российская команда завоевала две серебряные медали и одну бронзовую, тогдашний президент СБР Владимир Драчев обещал, что тренерский штаб сборной доработает до Олимпиады 2022 года в Пекине. Не прошло и двух лет, а в российском биатлоне уже нет ни Драчева, ни Анатолия Хованцева в качестве главного тренера, сменились старший тренеры. А новый тренерский штаб теперь не уверен, будет ли работать в следующем сезоне. Кардинальная смена курса в развитии российского биатлона за последние годы происходила множество раз. Нынешний президент СБР пока выбранный им вектор менять не намерен, во всяком случае Шашилова и Каминского он поддержал. "На мой взгляд, это связано с внутренней дисциплиной и воспитанием спортсменов, - отреагировал он на критику биатлонистов. - Как минимум половина спортсменов в мужской и женской командах готовилась самостоятельно, поэтому нужного контакта и уважения перед тренерами, к сожалению, нет. Когда мы соревновались, тренер для нас был авторитетом и мы слепо ему доверяли". "Это не совсем правильно, спортсмен обязательно должен советоваться с тренером, вступать в диалог, а не просто закрываться. К сожалению, сегодня в мужской и женской командах необходимого диалога между спортсменами и тренерами нет", - добавил он. В апреле руководство СБР совместно с тренерами сборной, личными тренерами и спортсменами намерено договориться, как выстраивать работу на следующий, олимпийский сезон. Очевидно, что нужно повышать авторитет старших тренеров, добиться от лидеров сборной отчетности за проделанную работу, если им все же позволят и дальше готовиться отдельно. Кроме того, необходимо наладить коммуникацию внутри команды, устранить организационные пробелы, чтобы не повторялась история Павловой. А еще навести порядок в вопросе подготовки лыж, где, по информации ТАСС, тоже не все гладко. Политическая слабость Если говорить о более глобальных вещах, то СБР надо работать над восстановлением полноправного членства в международной федерации. Произойти это может в 2022 году. До тех пор российская сторона будет вынуждена продолжать отдавать львиную долю своих доходов Международному союзу биатлонистов (IBU), покрывая его затраты на продолжающиеся допинговые разбирательства и прочие организационные вопросы. За два года расходы СБР уже превысили €1 млн. Без полноправного членства Россия не может иметь своих представителей в международной федерации и принимать биатлонные соревнования.

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Чемпионат мира в Поклюке запомнился еще и вступлением российской команды в нейтральном статусе, без государственной символики, чего требуют санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступившие в силу в декабре. Реализуя их, IBU пошел по максимально детскому пути. Хоть российские биатлонисты и выступали в статусе команды СБР, полное название федерации, содержащее слово "Россия", было запрещено. Были удалены и цвета триколора с эмблемы федерации. СБР попробовал обжаловать решение, но IBU на уступки не пошел. Команда RBU на чемпионате мира по числу наград разделила седьмое место со сборными Украины и Белоруссии. Победу в медальном зачете ожидаемо одержали норвежцы, у которых почти половина всех наград - 7 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые. Вторые - французы (2-2-3), третьи - шведы (1-3-2).