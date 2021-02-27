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Футбол в России

"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" в РПЛ, отыгравшись в меньшинстве на последних минутах

В составе ростовской команды дважды отличился новичок из Гамбии Али Соу
Нападающий "Ростова" Али Соу и защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Нападающий "Ростова" Али Соу и защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 2:2 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге в присутствии 23 165 зрителей.

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У "Ростова" забил новичок из Гамбии Али Соу (44-я и 89-я минуты). На 73-й минуте защитник гостей Николай Поярков отправил мяч в свои ворота. Еще один гол за "Зенит" забил Далер Кузяев (77). На 56-й минуте матча красную карточку получил защитник "Ростова" Максим Осипенко.

В состав петербургской команды вернулись Вильмар Барриос, у которого ранее был обнаружен коронавирус, и восстановившийся после травмы Сердар Азмун. На 52-й минуте из-за повреждения был заменен голкипер "Зенита" Михаил Кержаков. Вместо него на поле вышел Андрей Лунев.

"Ростов" не может обыграть "Зенит" в гостях с 22 ноября 2013 года (2:0).

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает первое место, набрав 42 очка. "Ростов" идет на пятой строчке, имея в активе 33 очка. В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют против казанского "Рубина" 8 марта, "Ростов" 6 марта примет "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА19114435-1737
3Спартак19105433-2135
4Сочи1996428-2233
5Ростов20103726-2233
6Динамо1993724-2130
7Краснодар1993735-1930
8Локомотив1984721-2528
9Химки2084826-3128
10Рубин1984724-2528
11Ахмат1975719-2126
12Урал1949616-2321
13Ротор20451112-3117
14Арсенал19351117-3014
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

 

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