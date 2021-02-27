"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" в РПЛ, отыгравшись в меньшинстве на последних минутах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 2:2 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге в присутствии 23 165 зрителей.

У "Ростова" забил новичок из Гамбии Али Соу (44-я и 89-я минуты). На 73-й минуте защитник гостей Николай Поярков отправил мяч в свои ворота. Еще один гол за "Зенит" забил Далер Кузяев (77). На 56-й минуте матча красную карточку получил защитник "Ростова" Максим Осипенко.

В состав петербургской команды вернулись Вильмар Барриос, у которого ранее был обнаружен коронавирус, и восстановившийся после травмы Сердар Азмун. На 52-й минуте из-за повреждения был заменен голкипер "Зенита" Михаил Кержаков. Вместо него на поле вышел Андрей Лунев.

"Ростов" не может обыграть "Зенит" в гостях с 22 ноября 2013 года (2:0).

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает первое место, набрав 42 очка. "Ростов" идет на пятой строчке, имея в активе 33 очка. В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют против казанского "Рубина" 8 марта, "Ростов" 6 марта примет "Сочи".