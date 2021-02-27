"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" в РПЛ, отыгравшись в меньшинстве на последних минутах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 2:2 в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге в присутствии 23 165 зрителей.
У "Ростова" забил новичок из Гамбии Али Соу (44-я и 89-я минуты). На 73-й минуте защитник гостей Николай Поярков отправил мяч в свои ворота. Еще один гол за "Зенит" забил Далер Кузяев (77). На 56-й минуте матча красную карточку получил защитник "Ростова" Максим Осипенко.
В состав петербургской команды вернулись Вильмар Барриос, у которого ранее был обнаружен коронавирус, и восстановившийся после травмы Сердар Азмун. На 52-й минуте из-за повреждения был заменен голкипер "Зенита" Михаил Кержаков. Вместо него на поле вышел Андрей Лунев.
"Ростов" не может обыграть "Зенит" в гостях с 22 ноября 2013 года (2:0).
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает первое место, набрав 42 очка. "Ростов" идет на пятой строчке, имея в активе 33 очка. В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют против казанского "Рубина" 8 марта, "Ростов" 6 марта примет "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|3
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|4
|Сочи
|19
|9
|6
|4
|28-22
|33
|5
|Ростов
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|6
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|7
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|8
|Локомотив
|19
|8
|4
|7
|21-25
|28
|9
|Химки
|20
|8
|4
|8
|26-31
|28
|10
|Рубин
|19
|8
|4
|7
|24-25
|28
|11
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|12
|Урал
|19
|4
|9
|6
|16-23
|21
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|19
|3
|5
|11
|17-30
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13