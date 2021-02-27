Участниками зимнего фестиваля ГТО в Свердловской области стали 225 человек

ТАСС, 27 февраля. Участниками зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Свердловской области стали 225 человек. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса.

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Торжественное открытие фестиваля прошло в субботу, оно было приурочено к 90-летию создания комплекса ГТО. В мероприятии принял участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, который вручил золотые знаки отличия комплекса ГТО представителям муниципальных образований Свердловской области, выполнивших нормативы ранее. После церемонии открытия призер юниорского чемпионата мира и зимней Универсиады конькобежка Олеся Пинчукова провела традиционную акцию "Зарядка с чемпионом".

"На протяжении двух дней 225 участников фестиваля в составе команд из 25 муниципальных образований Свердловской области испытают себя в выполнении нормативов комплекса ГТО. А также проверят свои способности в состязании "Эстафета ГТО", образовательной и конкурсной программах", - сообщили организаторы фестиваля.

В этом году мероприятия фестиваля пройдут в муниципальном образовании Алапаевское, где уже подготовлены спортивные площадки, бассейн и лыжные дистанции физкультурно-спортивного центра "Орион".