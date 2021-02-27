"Сочи" разгромил Арсенал" и вышел на третье место в РПЛ

ТАСС, 27 февраля. "Сочи" дома крупно обыграл тульский "Арсенал" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.
Забитыми мячами в игре отметились Антон Заболотный (51-я минута), Сергей Терехов (53), Жоазиньо (58) и Артур Юсупов (67). "Сочи" не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 17 матчей подряд, в последний раз клуб не смог набрать очки на "Фиште" 1 марта 2020 года, уступив тогда "Арсеналу" (1:2).
"Сочи" одержал четвертую победу в РПЛ кряду, клуб набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, опережая московский "Спартак" на одно очко и сыграв при этом на один матч больше. Клуб из Тулы не может победить на протяжении девяти матчей (7 поражений, 2 ничьи), команда располагается на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.
В следующем туре сочинский клуб 6 марта на выезде сыграет с "Ростовом", "Арсенал" 8 марта примет столичный "Локомотив".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|20
|11
|4
|5
|35-19
|37
|3
|Сочи
|20
|10
|6
|4
|32-22
|36
|4
|Спартак
|19
|10
|5
|4
|33-21
|35
|5
|Ростов
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|6
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|7
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|8
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|9
|Химки
|20
|8
|4
|8
|26-31
|28
|10
|Рубин
|19
|8
|4
|7
|24-25
|28
|11
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|12
|Урал
|19
|4
|9
|6
|16-23
|21
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13