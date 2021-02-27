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Футбол в России

"Сочи" разгромил Арсенал" и вышел на третье место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0
Антон Заболотный ("Сочи") и Гиа Григалава ("Арсенал") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Антон Заболотный ("Сочи") и Гиа Григалава ("Арсенал")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. "Сочи" дома крупно обыграл тульский "Арсенал" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Забитыми мячами в игре отметились Антон Заболотный (51-я минута), Сергей Терехов (53), Жоазиньо (58) и Артур Юсупов (67). "Сочи" не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 17 матчей подряд, в последний раз клуб не смог набрать очки на "Фиште" 1 марта 2020 года, уступив тогда "Арсеналу" (1:2).

"Сочи" одержал четвертую победу в РПЛ кряду, клуб набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, опережая московский "Спартак" на одно очко и сыграв при этом на один матч больше. Клуб из Тулы не может победить на протяжении девяти матчей (7 поражений, 2 ничьи), команда располагается на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре сочинский клуб 6 марта на выезде сыграет с "Ростовом", "Арсенал" 8 марта примет столичный "Локомотив".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА20114535-1937
3Сочи20106432-2236
4Спартак19105433-2135
5Ростов20103726-2233
6Локомотив2094723-2531
7Динамо1993724-2130
8Краснодар1993735-1930
9Химки2084826-3128
10Рубин1984724-2528
11Ахмат1975719-2126
12Урал1949616-2321
13Ротор20451112-3117
14Арсенал20351217-3414
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213

 

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