"Сочи" разгромил Арсенал" и вышел на третье место в РПЛ

Забитыми мячами в игре отметились Антон Заболотный (51-я минута), Сергей Терехов (53), Жоазиньо (58) и Артур Юсупов (67). "Сочи" не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении 17 матчей подряд, в последний раз клуб не смог набрать очки на "Фиште" 1 марта 2020 года, уступив тогда "Арсеналу" (1:2).

"Сочи" одержал четвертую победу в РПЛ кряду, клуб набрал 36 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, опережая московский "Спартак" на одно очко и сыграв при этом на один матч больше. Клуб из Тулы не может победить на протяжении девяти матчей (7 поражений, 2 ничьи), команда располагается на 14-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре сочинский клуб 6 марта на выезде сыграет с "Ростовом", "Арсенал" 8 марта примет столичный "Локомотив".