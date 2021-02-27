Николич: "Локомотив" в матче с ЦСКА не показал всего, что тренировал на сборах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА не показали всего, над чем команда работала на зимних сборах. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер железнодорожников Марко Николич.

"Локомотив" в субботу на "РЖД-Арене" обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Для железнодорожников эта победа стала второй подряд в официальных матчах в 2021 году - ранее команда вышла в четвертьфинал Бетсити Кубка России, обыграв в 1/8 финала "Тамбов" (3:0).

"Поздравляю команду с победой, мы продолжили хорошую работу на сборах победами над "Тамбовом" и ЦСКА, - сказал Николич. - Забили два, хотя поле было не очень хорошее, на нем было сложно играть. В первом тайме играли хорошо, а во втором чуть устали, но с нами просто не было".

"Надо продолжать дальше, хотя впереди ненужная нам пауза в девять дней из-за переноса кубка (четвертьфиналы Кубка России перенесены с 2-3 марта на 7-8 апреля - прим. ТАСС), а матч с Тулой остался в понедельник. Слишком большая пауза", - отметил главный тренер "Локомотива".

Николич также отметил, что ЦСКА, несмотря на поражение, является сильной командой. "Это дерби, и мне жаль, что были такие погода и поле. У нас не получается показать все, что было отработано на сборах. Еще есть в чем прибавить", - подчеркнул он.

"Локомотив" рад возвращению Дмитрия Баринова

На 90-й минуте матча против ЦСКА в составе "Локомотива" впервые за полгода на поле вышел полузащитник сборной России Дмитрий Баринов. В августе 2020 года он получил разрыв крестообразной связки и перенес операцию. "Я рад возвращению Баринова, была жесткая травма, но он проделал большую работу, чтобы вернуться. Сегодня появился ненадолго, чтобы почувствовать ритм. Я и команда счастливы, что он с нами", - сказал Николич.

На 75-й минуте главный тренер "Локомотива" был удален со скамейки, получив от главного судьи встречи Павла Кукуяна две желтые карточки. "Мы немного поговорили с четвертым судьей, и он решил показать карточку. Не хочу это комментировать, нужно еще раз пообщаться с судьями по поводу правил и по регламенту VAR, что можно, а что нельзя", - резюмировал наставник железнодорожников.

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает шестое место, набрав 31 очко. ЦСКА идет на второй строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против тульского "Арсенала" 8 марта, ЦСКА 6 марта примет грозненский "Ахмат".