Тренер ЦСКА Гончаренко назвал странной игру РПЛ против "Локомотива"

"Локомотив" обыграл ЦСКА со счетом 2:0, отличились Виталий Лисакович (6-я минута) и Гжегож Крыховяк (41).

"Нельзя давать преимущество "Локомотиву", но мы сделали это, особенно в начале. Игра пошла в другом русле, более удобном для соперника. Мы удачно среагировали на пропущенный гол, продолжили хорошо обороняться и играть в атаке, но этого не хватило, чтобы переломить исход. Мы пытались это сделать заменами и большим давлением на соперника. Странная игра поучилась. Сыграли неплохо в обороне и атаке, но проиграли", - сказал Гончаренко.

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает шестое место, набрав 31 очко. ЦСКА идет на второй строчке, имея в активе 37 очков. В следующем туре железнодорожники в гостях сыграют против тульского "Арсенала" 8 марта, ЦСКА 6 марта примет грозненский "Ахмат".