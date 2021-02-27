Бланка Влашич: Никола отлично играл в матче РПЛ против "Локомотива"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива" сыграл хорошо. Такое мнение высказала сестра футболиста чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Бланка Влашич, чей комментарий приводит газета " Спорт-Экспресс ".

ЦСКА в субботу на выезде уступил железнодорожникам со счетом 0:2. На 73-й минуте после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR) в ворота "Локомотива" был назначен пенальти, который не сумел реализовать Влашич.

"Я чувствую себя в России отлично, - сказала Влашич. - Классно видеть много людей на стадионе, атмосфера отличная. Я очень переживаю, когда смотрю за игрой брата, Никола отлично играл, но промазал пенальти. Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь и смотреть игру брата вживую".

"Я думаю, его карьера развивается хорошо. Я не думаю о слухах про топ-клубы, я сфокусирована на его нынешней ситуации, - добавила спортсменка. - Он игрок ЦСКА, это все, что имеет значение сейчас. Надеюсь, он будет одним из лучших игроков в сборной Хорватии на Евро".

ЦСКА арендовал Влашича у "Эвертона" в 2018 году, через год игрок был выкуплен за €15,7 млн (по данным портала Transfermarkt). В данный момент портал оценивает стоимость 23-летнего хорвата в €30 млн, нынешний контракт Влашича с армейским клубом действует до июля 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

ЦСКА занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге с 37 очками после 19 игр.