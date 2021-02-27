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Футбол в Германии

"Лейпциг" вырвал победу у мёнхенгладбахской "Боруссии", проигрывая со счетом 0:2

Команды представляют Германию в Лиге чемпионов
Футболисты "Лейпцига" EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Футболисты "Лейпцига"
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 27 февраля. "Лейпциг" на своем поле обыграл "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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В составе победителей мячи забили Кристофер Нкунку (57-я минута), Юссуф Поульсен (66) и Александер Сёрлот (90+3), у проигравших отличились Йонас Хофман (6, с пенальти) и Маркус Тюрам (19). На 50-й минуте матча Сёрлот забил мяч в ворота соперника, но арбитр матча отменил взятие ворот после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"Лейпциг" одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков и уступая лидирующей "Баварии" два очка. "Боруссия" не может победить на протяжении пяти игр, клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 33 очка. Обе команды представляют Германию в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В следующем туре "Лейпциг" 6 марта на выезде сыграет с "Фрайбургом", "Боруссия" в этот же день примет "Байер".

В другом матче "Бавария" разгромила "Герту" со счетом 5:1, "Боруссия" из Дортмунда крупно обыграла "Арминию" (3:0), "Вольфсбург" в меньшинстве переиграл "Герту" (2:0), а "Штутгарт" дома победил "Шальке" (5:1).

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