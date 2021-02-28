{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

"Ювентус" сыграл вничью с "Вероной". Роналду укрепил лидерство в гонке бомбардиров Серии А

Встреча завершилась со счетом 1:1
Криштиану Роналду EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA

ТАСС, 28 февраля. "Ювентус" в гостях сыграл вничью с "Вероной" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На эту тему
СМИ: "Ювентус" готовится продлить контракт с 43-летним Буффоном

В составе "Ювентуса" мяч забил Криштиану Роналду (49-я минута), у хозяев отличился Антонин Барак (77).

Роналду забил 47 мячей в последних 47 играх чемпионата Италии. В этом сезоне на его счету 19 голов, он занимает первое место в списке бомбардиров первенства, опережая бельгийского форварда "Интера" Ромелу Лукаку на два мяча.

"Ювентус" идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего "Интера" составляет семь очков, от идущего вторым "Миланом" - три. "Верона" располагается на девятой строчке, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Ювентус" 2 марта примет "Специю", "Верона" днем позднее на выезде встретится с "Беневенто".

В других матчах дня "Специя" дома сыграла вничью с "Пармой" со счетом 2:2, а "Болонья" на своем поле обыграла "Лацио" (2:0).

Теги
Футбол в Италии
Мировой футбол
"Порту" и "Спортинг" сыграли вничью в матче лидеров чемпионата Португалии
"Спортинг" не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне национального первенства
Читать полностью