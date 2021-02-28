"Ювентус" сыграл вничью с "Вероной". Роналду укрепил лидерство в гонке бомбардиров Серии А

ТАСС, 28 февраля. "Ювентус" в гостях сыграл вничью с "Вероной" в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе "Ювентуса" мяч забил Криштиану Роналду (49-я минута), у хозяев отличился Антонин Барак (77).

Роналду забил 47 мячей в последних 47 играх чемпионата Италии. В этом сезоне на его счету 19 голов, он занимает первое место в списке бомбардиров первенства, опережая бельгийского форварда "Интера" Ромелу Лукаку на два мяча.

"Ювентус" идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего "Интера" составляет семь очков, от идущего вторым "Миланом" - три. "Верона" располагается на девятой строчке, имея в активе 35 очков. В следующем туре "Ювентус" 2 марта примет "Специю", "Верона" днем позднее на выезде встретится с "Беневенто".

В других матчах дня "Специя" дома сыграла вничью с "Пармой" со счетом 2:2, а "Болонья" на своем поле обыграла "Лацио" (2:0).