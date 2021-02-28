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Мировой футбол

"Порту" и "Спортинг" сыграли вничью в матче лидеров чемпионата Португалии

"Спортинг" не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне национального первенства
Защитник "Порту" Шансель Мбемба и полузащитник "Спортинга" Нуну Сантуш EPA-EFE/JOSE COELHO
Описание
Защитник "Порту" Шансель Мбемба и полузащитник "Спортинга" Нуну Сантуш
© EPA-EFE/JOSE COELHO

ТАСС, 28 февраля. Футболисты "Порту" сыграли вничью со "Спортингом" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Португалии.

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"Спортинг" прервал восьмиматчевую победную серию в различных турнирах. В последний раз до этого подопечные Рубена Аморима не смогли выиграть 15 января - в домашнем матче чемпионата страны с "Риу Аве" (1:1).

В турнирной таблице продолжает лидировать "Спортинг", не потерпевший в текущем сезоне ни одного поражения, на счету команды 55 очков в 21 матче. "Порту" идет вторым и отстает на 10 очков. В следующем туре "Спортинг" 5 марта примет "Санта-Клару", а "Порту" днем позднее сыграет с "Жил Висенте".

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