"Порту" и "Спортинг" сыграли вничью в матче лидеров чемпионата Португалии

ТАСС, 28 февраля. Футболисты "Порту" сыграли вничью со "Спортингом" со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Португалии.
"Спортинг" прервал восьмиматчевую победную серию в различных турнирах. В последний раз до этого подопечные Рубена Аморима не смогли выиграть 15 января - в домашнем матче чемпионата страны с "Риу Аве" (1:1).
В турнирной таблице продолжает лидировать "Спортинг", не потерпевший в текущем сезоне ни одного поражения, на счету команды 55 очков в 21 матче. "Порту" идет вторым и отстает на 10 очков. В следующем туре "Спортинг" 5 марта примет "Санта-Клару", а "Порту" днем позднее сыграет с "Жил Висенте".