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ММА

Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова в бою турнира UFC Fight Night

Поединок продолжался все три раунда

ТАСС, 28 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев победил украинца Никиту Крылова в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 186 в Лас-Вегасе.

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Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 28-летнему россиянину.

В активе Анкалаева теперь 15 побед и одно поражение в ММА. На счету 28-летнего Крылова 26 побед и восемь поражений.

Ранее на турнире UFC Fight Night 186 россиянин Максим Гришин единогласным решением судей уступил американцу Дастину Джейкоби.

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