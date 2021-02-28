Евгений Свечников прокомментировал первую заброшенную шайбу в сезоне НХЛ

В воскресенье "Детройт" на выезде обыграл "Чикаго" (5:3). Россиянин провел первый матч в сезоне и набрал два очка (гол + пас).

ТАСС, 28 февраля. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Евгений Свечников сумел отличиться в дебютном матче в сезоне благодаря тому, что классно сыграл на добивании. Комментарий нападающего приводит пресс-служба НХЛ.

"На протяжении всей игры я был сосредоточен на добиваниях, - сказал Свечников. - Я думаю, что [вратарь "Чикаго" Малкольм] Суббан позволяет делать много добиваний, поэтому мне было необходимо оказаться в нужное время в нужном месте. К счастью, у меня это получилось, но я должен был забивать в контратаке".

11 января журналист The Athletic Макс Балтмэн сообщил, что "Детройт" выставил форварда на драфт отказов. После этого россиянин провел три игры за фарм-клуб "Гранд Рапидс Гриффинс" в Американской хоккейной лиге (AHL), в которых набрал два очка (шайба + передача). 17 февраля Свечников был возвращен в основной состав. В прошлом сезоне россиянин провел в регулярном чемпионате НХЛ четыре матча и результативными действиями не отметился.

"Детройт" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 17 очков в 23 матчах. "Чикаго" идет четвертым с 26 очками в 22 встречах. В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом, игра пройдет в ночь на понедельник.