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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Врач заявила, что участие прооперированной лыжницы Непряевой в ЧМ уже является победой

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне 29 января россиянка сломала руку
Наталья Непряева EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Участие в чемпионате мира лыжницы Натальи Непряевой, перенесшей меньше месяца назад операцию на кисти, очень важно в первую очередь для самой спортсменки, испытывающей в настоящее время определенные посттравматические психологические проблемы. Об этом ТАСС рассказала руководитель Центра микрохирургии кисти Центральной клинической больницы Святителя Алексия Валентина Калантырская.

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29 января на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти, лыжнице потребовалась операция, которая прошла 31 января в московском Центре микрохирургии кисти ЦКБ Святителя Алексия. Ей были установлены титановые пластины. В начале февраля спортсменка вернулась в расположение команды, а 16 февраля вышла на первую тренировку с палкой в прооперированной руке.

"Участие в чемпионате мира для Непряевой уже является победой, и, как я понимаю, ей сейчас мешает показывать результат не прооперированная кисть, а то, что она не успела полноценно подготовиться к этому турниру, - сказала Калантырская. - Очень важно, что Наталья выступила именно сейчас, потому что после травмы спортсмены очень часто испытывают определенные психологические проблемы. То, что она сейчас прошла несколько гонок с преодолением страха травмы, тоже здорово. Это дает нам основания надеяться, что в ближайшее время Непряева покажет хороший результат".

"Если бы Наталья пропустила этот чемпионат мира и сейчас бы только тренировалась, то в олимпийский сезон, к самим Играм в Пекине она подошла психологически менее устойчивой. То, что она вышла на старт, не успев опомниться после травмы, повторюсь, это очень хорошо", - подчеркнула собеседница ТАСС.

В личном спринте классическим стилем, который проходил в четверг, Непряева не сумела выйти в полуфинал, в субботнем скиатлоне спортсменка заняла 16-е место с отставанием от победительницы более чем в две минуты. В воскресенье Непряева вместе с Юлией Ступак выступит в командном спринте свободным стилем. Чемпионат мира в германском Оберстдорфе завершится 7 марта.

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