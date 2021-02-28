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Сборные по хоккею

Ковалев заявил, что ему по-прежнему интересно возглавить сборную Китая по хоккею на Играх

Россиянин возглавляет пекинский "Куньлунь" с лета 2020 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Алексей Ковалев по-прежнему заинтересован в работе со сборной Китая на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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Ковалев является олимпийским чемпионом 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года. Он возглавляет пекинский "Куньлунь" с лета 2020 года, тогда же он заявил о желании возглавить сборную Китая.

"Интерес остается, но пока не до этого, - сказал Ковалев. - Должно быть проделано много работы, я заинтересован. Я был на трех Олимпиадах в качестве игрока, побыть на Олимпиаде в качестве тренера было бы очень хорошо".

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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