Федун прокомментировал появление Промеса в составе "Спартака" на игру с "Рубином"

ТАСС, 28 февраля. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун прокомментировал включение нидерландского полузащитника Квинси Промеса в стартовый состав красно-белых на матч 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина". Комментарий Федуна приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Промес выйдет в стартовом составе "Спартака" в матче против "Рубина

Матч "Спартак" - "Рубин" проходит в воскресенье, идет шестая минута, счет не открыт.

"Очень рады, что вернулся Промес. Увидим сегодня, что он покажет", - сказал Федун.

В четверг "Спартак" объявил о подписании контракта с Промесом на 3,5 года. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и победителем Суперкубка России.