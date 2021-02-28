Кондратюк сравнил свой сезон в фигурном катании с "Девятым валом" Айвазовского

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Фигурист Марк Кондратюк считает, что его соревновательный сезон схож с картиной Ивана Айвазовского "Девятый вал". Об этом спортсмен сказал журналистам после исполнения произвольной программы в финале Кубка России.

Фигурист Кондратюк заявил, что почти все прыжки исполнил с помарками в финале Кубка России

"Я не перегорел психологически, по пятибалльной системе поставил бы себе три с половиной балла. Сейчас нужно продолжать дальше работать, на будущее, - отметил Кондратюк. - Вторая половина сезона более-менее успешно, первая не очень, если сравнивать с какой-то картиной, то это, наверное, "Девятый вал" Айвазовского, временами "Крик" Мунка. Занятия живописью помогают, можно отвлечься, если на льду что-то не получается - это успокаивает".

После проката короткой программы в субботу Кондратюк отметил, что ему не хватило присутствия на трибунах Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира была капитаном команды "Время первых", в составе которой Кондратюк успешно выступил на Кубке Первого канала. В воскресенье Медведева присутствовала на трибунах, о чем написала в своем Instagram.

"Женя пришла, стало чуть-чуть получше, мне сказали, что она пришла. Она отметила меня в Instagram, написала, что придет", - добавил Кондратюк.