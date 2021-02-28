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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжник Большунов заявил, что расстроился бронзе в командном спринте на чемпионате мира

Победу в гонке одержали норвежцы
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов расстроился третьему месту в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, поскольку ему с Глебом Ретивых было по силам одержать победу. Об этом он заявил журналистам после завершения гонки.

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Большунов и Ретивых уступили финской и норвежской сборной. В составе победителей выступали Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес, завоевавшие в четверг золото и серебро соответственно в личном спринте.

"Когда не используешь стопроцентную возможность обыграть сильнейшую в спринте сборную Норвегии, то сильно расстраиваешься. Сегодня был как раз такой шанс", - сказал Большунов.

Большунов первым передал эстафету Ретивых перед заключительным кругом дистанции, однако его напарник по команде не сумел довести дело до победы. "У меня никаких к нему вопросов, это спорт, ничего не сделаешь, - сказал Большунов. - Я сказал, чтобы [тренеры] решали сами, кого ставить. Главное, что я бегу, поскольку заслуживаю этого".

В субботу Большунов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, победив в скиатлоне.

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Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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