Тренер "Спартака" назвал правильным решение судьи удалить Зобнина в матче против "Рубина"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Главный арбитр матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" Сергей Лапочкин принял правильное решение, удалив в первом тайме полузащитника красно-белых Романа Зобнина. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал помощник главного тренера "Спартака" Андреас Хинкель.

"Спартак" в воскресенье дома проиграл "Рубину" со счетом 0:2. В первом тайме Роман Зобнин получил две желтые карточки и был удален с поля.

"Нужно еще раз посмотреть тот момент - была там вторая желтая или нет. Арбитр сегодня отлично отработал, думаю, что все решения были правильными и ошибок не было, - сказал Хинкель. - Как Зобнин объяснил свое удаление? Я еще не говорил с ним".

"Спартак" после 20 туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков и отставая от идущего первым петербургского "Зенита" на 7 очков. "Рубин" поднялся с десятой на седьмую позицию, в его активе теперь 31 очко. В 21-м туре москвичи 7 марта дома сыграют с "Краснодаром", казанцы на следующий день примут "Зенит".