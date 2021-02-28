"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче после возвращения Промеса

Оба мяча забил Джордже Деспотович (53-я и 89-я минуты). В добавленное к первому тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. На 71-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник "Рубина" Оливер Абильдгор, на 75-й минуте после подсказки арбитров, отвечавших за систему видеоассистента рефери, был отменен гол форварда "Спартака" Александра Соболева. На 25-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник "Рубина" Александр Зуев, который является воспитанником "Спартака".

В стартовом составе "Спартака" впервые после возвращения в команду вышел нидерландский полузащитник Квинси Промес, он провел на поле весь матч. О подписании контракта с 29-летним игроком было объявлено в четверг. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и победителем Суперкубка России.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, полученной за оскорбительный жест в адрес соперника в гостевом матче 18-го тура против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря. На 81-й минуте на поле вышел полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, на 85-й - его младший брат Солтмурад Бакаев, который перешел из "Спартака" в "Рубин" в 2020 году.