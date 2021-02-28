"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче после возвращения Промеса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" проиграл казанскому "Рубину" со счетом 0:2 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оба мяча забил Джордже Деспотович (53-я и 89-я минуты). В добавленное к первому тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. На 71-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник "Рубина" Оливер Абильдгор, на 75-й минуте после подсказки арбитров, отвечавших за систему видеоассистента рефери, был отменен гол форварда "Спартака" Александра Соболева. На 25-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник "Рубина" Александр Зуев, который является воспитанником "Спартака".
В стартовом составе "Спартака" впервые после возвращения в команду вышел нидерландский полузащитник Квинси Промес, он провел на поле весь матч. О подписании контракта с 29-летним игроком было объявлено в четверг. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и победителем Суперкубка России.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, полученной за оскорбительный жест в адрес соперника в гостевом матче 18-го тура против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря. На 81-й минуте на поле вышел полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, на 85-й - его младший брат Солтмурад Бакаев, который перешел из "Спартака" в "Рубин" в 2020 году.
✅ Деспотович устанавливает окончательный счет встречи.#СпартакРубин #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/JhXztElrTn— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2021
"Рубин" обыграл "Спартак" в Москве впервые с 17 июля 2010 года. "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе команды 35 очков. "Рубин" идет седьмым, в активе команды 31 очко.
В 21-м туре "Спартак" примет "Краснодар" 7 марта, "Рубин" дома сыграет с петербургским "Зенитом" 8 марта.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|20
|11
|4
|5
|35-19
|37
|3
|Сочи
|20
|10
|6
|4
|32-22
|36
|4
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-23
|35
|5
|Ростов
|20
|10
|3
|7
|26-22
|33
|6
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|7
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|8
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|9
|Краснодар
|19
|9
|3
|7
|35-19
|30
|10
|Химки
|20
|8
|4
|8
|26-31
|28
|11
|Ахмат
|19
|7
|5
|7
|19-21
|26
|12
|Урал
|19
|4
|9
|6
|16-23
|21
|13
|Ротор
|20
|4
|5
|11
|12-31
|17
|14
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|15
|Уфа
|20
|3
|4
|13
|15-33
|13
|16
|Тамбов
|20
|3
|4
|13
|14-32
|13