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Футбол в России

"Спартак" проиграл "Рубину" в первом матче после возвращения Промеса

Встреча завершилась со счетом 0:2
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" проиграл казанскому "Рубину" со счетом 0:2 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба мяча забил Джордже Деспотович (53-я и 89-я минуты). В добавленное к первому тайму время за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. На 71-й минуте за второе предупреждение был удален полузащитник "Рубина" Оливер Абильдгор, на 75-й минуте после подсказки арбитров, отвечавших за систему видеоассистента рефери, был отменен гол форварда "Спартака" Александра Соболева. На 25-й минуте из-за травмы был заменен полузащитник "Рубина" Александр Зуев, который является воспитанником "Спартака".

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В стартовом составе "Спартака" впервые после возвращения в команду вышел нидерландский полузащитник Квинси Промес, он провел на поле весь матч. О подписании контракта с 29-летним игроком было объявлено в четверг. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и победителем Суперкубка России.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, полученной за оскорбительный жест в адрес соперника в гостевом матче 18-го тура против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря. На 81-й минуте на поле вышел полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, на 85-й - его младший брат Солтмурад Бакаев, который перешел из "Спартака" в "Рубин" в 2020 году.

"Рубин" обыграл "Спартак" в Москве впервые с 17 июля 2010 года. "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, в активе команды 35 очков. "Рубин" идет седьмым, в активе команды 31 очко.

В 21-м туре "Спартак" примет "Краснодар" 7 марта, "Рубин" дома сыграет с петербургским "Зенитом" 8 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА20114535-1937
3Сочи20106432-2236
4Спартак20105533-2335
5Ростов20103726-2233
6Локомотив2094723-2531
7Рубин2094726-2531
8Динамо1993724-2130
9Краснодар1993735-1930
10Химки2084826-3128
11Ахмат1975719-2126
12Урал1949616-2321
13Ротор20451112-3117
14Арсенал20351217-3414
15Уфа20341315-3313
16Тамбов20341314-3213
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