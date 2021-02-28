Мяки заявил, что не испытывает особых чувств в связи с победой над Большуновым

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Финский лыжник Йони Мяки не придает особого значения тому, что в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе он опередил Александра Большунова, с которым в январе у него произошла конфликтная ситуация. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

В воскресенье Большунов в паре с Глебом Ретивых занял третье место в командном спринте, второе место заняла финская команда. Мяки на дистанции не пересекался с Большуновым, на финише в борьбе за второе место финн опередил Ретивых.

"Ничего особенного по этому поводу не ощущаю, они такие же лыжники, как и все остальные, - сказал Мяки. - Для меня куда важнее, что эта медаль стала для меня первой в карьере и первой финской команды на этом турнире".

"Хорошо ли, что на трассе мне противостоял Ретивых, а не Большунов? Возможно, это и правда было хорошо", - заметил он.

Мяки также отметил, что уже практически не получает негативных комментариев в своих социальных сетях.

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за бронзу эстафеты Большунов в ответ на действия Мяки отмахнулся палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали.

Перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе стало известно о новых санкциях в отношении Большунова за январский инцидент с Мяки. Лидеру российской сборной был назначен испытательный срок на пять стартов (на весь чемпионат мира). Если во время одной из гонок он заблокирует соперника или проявит неспортивное поведение, то будет отстранен на два следующих старта.