Головин назвал своей основной задачей в матче "Монако" - "Брест" обострение игры

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Обострение игры было основной целью российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Бреста". Об этом ТАСС рассказал сам Головин.

"Монако" в воскресенье дома обыграл "Брест" со счетом 2:0. Мячи забили Стефан Йоветич (76-я минута) и Кевин Фолланд (90+1), в обоих случаях голевые передачи сделал Головин, который вышел на замену на 59-й минуте игры.

"За любую победу дают три очка, поэтому важно выигрывать и такие матчи, когда, может быть, не все получается. Тем более мы находимся вверху турнирной таблицы, нужно регулярно побеждать, - сказал Головин. - Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счет был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это удалось".

"Самое главное, что мы набрали три очка. Готов ли играть 90 минут? Все отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Но все решения по составу принимает главный тренер, мое дело работать и выкладываться по максимуму", - добавил российский полузащитник "Монако".

В сезоне-2020/21 24-летний Головин провел 12 матчей в разных турнирах, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. "Монако" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 55 очков в 27 матчах, "Брест" идет 13-м, имея в активе 31 очко после 27 встреч. В 28-м туре "Монако" 3 марта в гостях встретится со "Страсбуром".