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Летние олимпийские виды спорта

Акименко выиграл зимний Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку

Серебряный призер чемпионата мира взял планку на высоте 228 см
Михаил Акименко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Акименко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко стал первым на Кубке Москвы по прыжкам в высоту под музыку. Спортсмен победил с результатом 2,28 метра.

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Соревнования прошли в манеже Олимпийского центра им. братьев Знаменских в Москве. Для 25-летнего Акименко этот турнир стал последним стартом зимнего сезона.

Второе место занял победитель зимнего чемпионата Европы - 2015 Даниил Цыплаков (2,24), третье - Никита Курбанов (2,24).

Акименко является обладателем четвертого результата сезона в мире, 24 января на московском турнире "Битва полов" она сумел преодолеть планку на высоте 2,31 метра. Рекорд зимнего сезона принадлежит итальянцу Джанмарко Тамбери (2,35).

Российские спортсмены в связи с отсутствием индивидуальных допусков на международные соревнования лишены права выступать на главном старте зимнего сезона - чемпионате Европы в помещении, который пройдет в польском Торуне с 4 по 7 марта.

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