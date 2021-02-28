Большунов заявил, что не испытывает страха перед Клебо в спринтерских гонках

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Лучший российский лыжник Александр Большунов во время выступления в спринтерских гонках не испытывает страха перед норвежцем Йоханнесом Клебо. Об этом он заявил журналистам после командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов в паре с Глебом Ретивых в командном спринте заняли третье место, победу одержали норвежцы Клебо и Эрик Вальнес. Во время гонки Большунов не пересекался с Клебо на дистанции, поскольку они бегали разные этапы.

"Я вчера уже показал, что не боюсь, и не только Клебо, но и остальных. В каждой гонке я стараюсь показать свой максимальный результат", - сказал Большунов.

В субботу Большунов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, победив в скиатлоне (гонке на 30 км).

Для Клебо победа в командном спринте стала пятой на чемпионатах мира. Норвежец стал первым в истории, кому удалось одержать победы в личном спринте на двух чемпионатах мира подряд. Также на его счету три олимпийских золота.