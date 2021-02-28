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Летние олимпийские виды спорта

Прыгун в высоту Акименко заявил, что поставил перед собой задачу выиграть Олимпиаду

Спортсмен надеется, что к лету вопрос с допуском на международные соревнования решится

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко поставил перед собой задачу занять первое место на Олимпийских играх. Об этом он рассказал журналистам.

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В воскресенье Акименко стал победителем Кубка Москвы по прыжкам в высоту под музыку. Спортсмен победил с результатом 2,28 метра.

"Я доволен этим зимним сезоном, он получился для меня очень продуктивным, - сказал Акименко. - Два дня назад в Брянске я наконец-то поймал свой прыжок, думал, здесь будет так же, но уже вымотался под конец сезона, поэтому не получилось. Сейчас меня ждет короткий отпуск, а 12 марта поеду на сбор в Кисловодск, буду готовиться к лету".

"Какие задачи ставлю? Выиграть Олимпиаду. А если нас не допустят, то это будет катастрофа для всей легкой атлетики. Что касается зимнего чемпионата Европы, то я изначально предполагал, что мы туда не поедем", - добавил спортсмен.

Российские спортсмены в связи с отсутствием индивидуальных допусков на международные соревнования лишены права выступать на главном старте зимнего сезона - чемпионате Европы в помещении, который пройдет в польском Торуне с 4 по 7 марта.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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