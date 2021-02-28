Ласицкене объяснила, почему отказалась от третьей попытки установить личный рекорд сезона

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Победительница Кубка Москвы в прыжках с шестом Мария Ласицкене не стала выполнять третью попытку на 2,01 метра, так как перед этим почувствовала дискомфорт в толчковой ноге. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ласицкене выиграла турнир с результатом 1,94 метра. Затем спортсменка решила улучшить свой личный рекорд сезона-2021 (2,00) и решила прыгать на 2,01. Две попытки оказались безуспешными, а от третьей Ласицкене отказалась.

"Я очень рада дебютировать на этих классных соревнованиях, отличное завершение сезона. Почему не стала прыгать третью попытку? У меня появились неприятные ощущения в толчковой ноге во время прыжка на 1,94, а мне как спортсменке очень важно чутко слышать свой организм. Поэтому я решила, что не стоит рисковать и спокойно уйти в отпуск", - сказала Ласицкене.

"Не скажу, что стало плохо, но лучше поберечься", - добавила спортсменка.

28-летняя Ласицкене является обладателем второго результата сезона в мире, 24 января на московском турнире "Битва полов" она сумела преодолеть планку на высоте два метра. Выше всех в зимнем сезоне прыгнула украинка Ярослава Магучих (2,06).