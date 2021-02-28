Сборная Германии по прыжкам на лыжах выиграла соревнование смешанных команд на ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина стала победителем в соревновании смешанных команд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.
Результат команды составил 1000,8 балла. Второе место заняли норвежцы (995,6), третье - австрийцы (986,5). Сборная России в составе Ирины Аввакумовой, Данила Садреева, Ирмы Махини и Евгения Климова заняла седьмое место, их результат составил 805,4 балла.
На прошлом чемпионате мира российская команда также была седьмой в этой дисциплине.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.
Чемпионат мира завершится 7 марта.
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|Норвегия
|6
|6
|5
|17
|Швеция
|2
|1
|1
|4
|Германия
|1
|2
|0
|3
|Словения
|1
|1
|3
|5
|Австрия
|1
|0
|2
|3
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Польша
|1
|0
|0
|1
|Финляндия
|0
|2
|0
|2
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|Япония
|0
|0
|1
|1