Сборная Германии по прыжкам на лыжах выиграла соревнование смешанных команд на ЧМ

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина стала победителем в соревновании смешанных команд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.

Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на чемпионате мира

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Результат команды составил 1000,8 балла. Второе место заняли норвежцы (995,6), третье - австрийцы (986,5). Сборная России в составе Ирины Аввакумовой, Данила Садреева, Ирмы Махини и Евгения Климова заняла седьмое место, их результат составил 805,4 балла.

На прошлом чемпионате мира российская команда также была седьмой в этой дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Чемпионат мира завершится 7 марта.