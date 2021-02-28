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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Сборная Германии по прыжкам на лыжах выиграла соревнование смешанных команд на ЧМ

Российская четверка заняла седьмое место

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 28 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина стала победителем в соревновании смешанных команд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.

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Результат команды составил 1000,8 балла. Второе место заняли норвежцы (995,6), третье - австрийцы (986,5). Сборная России в составе Ирины Аввакумовой, Данила Садреева, Ирмы Махини и Евгения Климова заняла седьмое место, их результат составил 805,4 балла.

На прошлом чемпионате мира российская команда также была седьмой в этой дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Чемпионат мира завершится 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021 года
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
Норвегия66517
Швеция2114
Германия1203
Словения1135
Австрия1023
Россия1012
Польша1001
Финляндия0202
Швейцария0101
Япония0011

 

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